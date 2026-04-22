Catorce largometrajes competirán en el Festival de Cine Africano de Tarifa y Tánger

Cádiz, 22 abr (EFE).- Catorce largometrajes de una docena de países africanos competirán en la sección a concurso de Hipermetropía de la 23ª edición del Festival de Cine Africano de Tarifa-Tánger, que se celebrará del 22 al 30 de mayo, y ofrecerá un mapa de la vanguardia fílmica del continente.

Seis directoras y ocho directores de países como Lesoto, Marruecos, Túnez, Sudán, Egipto, Kenia, Nigeria, Mozambique, Angola, Uganda, Sudáfrica y la República Democrática del Congo firman estas películas, que reflejan desde las urbes eléctricas a la ruralidad africana, unidas a las voces de la diáspora.

El festival ha explicado este miércoles en una nota de prensa que un año más las películas que compiten en la sección Hipermetropía se alejan "de los grandes relatos victimistas para adentrarse en la soberanía de la mirada individual" y "sustituyen la narrativa del lamento por una estética de la resistencia, donde la rebeldía urbana, la ruptura con el exilio y la firmeza de las mujeres configuran un ecosistema de voces que exigen su espacio en la escena global".

También exhiben la experimentación formal de los cineastas africanos, que abrazan géneros como la ciencia ficción, la animación 3D o el ensayo poético.

La recuperación de la memoria ancestral y los mitos une a tres de las películas en competición. 'Ancestral Visions of the Future' ('Visiones ancestrales del futuro') de Lemohang Jeremiah Moseses; 'Ceux qui veillent' ('Los que custodian') del cineasta belgo-marroquí Karima Saïdi; y el falso documental de Damien Hauser 'Memory of Princess Mumbi' ('Memorias de la Princesa Mumbi').

La resistencia femenina y la ruptura con las imposiciones sociales configuran otro bloque temático en la sección oficial del FCAT.

En él estarán con 'The Women Who Poked a Leopard' ('La mujer que pinchó al leopardo'), un documental que retrata la lucha radical de mujeres ugandesas con tácticas ancestrales de protesta para defender sus tierras de la antropóloga medical, poeta y activista femenista ugandesa Stella Nyanzi dirigido por Patience Nitumwesiga.

También 'Cotton Queen' ('Reina del algodón'), un filme dirigido por Suzannah Mirghani y que presenta el dilema de una adolescente sudanesa atrapada entre un matrimonio concertado por su abuela y su sueño de ser artista y 'One Woman, One Bra' ('Una mujer, un sujetador'), en la que Vincho Nchogu emplea la ironía para cuestionar las armaduras físicas y las expectativas de libertad corporal de las mujeres en Nairobi.

Otro largometraje a concurso será 'En Promis le ciel' ('Prometido el cielo'), de la tunecina Erige Sehiri, que aborda el racismo hacia los subsaharianos en el Magreb y se centra en las vidas de tres compañeras de piso costamarfileñas de distintas generaciones y la niña huérfana a la que acogen.

Desde la República Democrática del Congo, llegará al concurso 'Trop c'est trop' ('Ya basta'), filmado desde dentro de la guerra de Kivu, un conflicto olvidado que dura hace años y con el que Elisé Sawasawa muestra la vitalidad del pueblo congoleño.

'Bouchra', una cinta de animación 3D marroquí, queer y feminista firmada por Meriem Bennani & Orian Bakri que emplea estética de redes sociales y surrealismo digital para explorar con honestidad la amistad femenina, el exilio y la modernidad en Casablanca, es otro de los largometrajes que competirán.

El peso del legado familiar define el cuarto eje de la competición, con cintas como 'La Vie après Siham' ('La vida después de Siham'), de Namir Abdel Messeeh y 'My Father’s Shadow' ('La sombra de mi padre'), de Akinola Davis.

La experimentación formal y el cine de observación cierran la selección con 'O Profeta' ('El profeta'), ópera prima de Ique Langa que utiliza el drama social para cuestionar la proliferación de cultos que explotan la vulnerabilidad en las comunidades rurales de Mozambique.

'Variations on a Theme' (Variaciones sobre un tema), dirigida por los sudafricanos Devon Demar & Jason Jacobs; y el documental 'On the Hill' ('En la colina'), de Belhassen Handous, completan el programa a concurso del FCAT.

En el jurado estarán la cineasta, guionista y artista visual Aída Esther Bueno Sarduy; el productor sénior en Al Jazeera Documentary Channel Mehdi Bekkar; y el cineasta y gestor cultural Mohamed Saïd Ouma.

El festival repartirá 11.000 euros entre seis premios. EFE