Barcelona tendrá un centro dedicado a investigar los desafíos sociales de los jóvenes

Barcelona, 22 abr (EFE).- La Universidad Pompeu Fabra (UPF) está impulsando el Àgora Barcelona pel Benestar de la Societat, un nuevo complejo de investigación e innovación que aspira a convertirse en un referente del sur de Europa para dar respuesta a los desafíos sociales a los que se enfrentan las nuevas generaciones.

El nuevo edificio contará con una inversión de entre 18 y 20 millones de euros, a cargo de la UPF con el apoyo del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl, en catalán) y la Generalitat, ocupará unos 8.000 m² y está previsto que se inaugure en la primera mitad de 2028.

El futuro equipamiento, que se ubicará en el antiguo Mercat del Peix, donde también se erigirán el Instituto de Biología Evolutiva (IBE) y el Parque de Investigación Biomédica de Barcelona (PRBB), representa uno de los pilares de la Ciutadella del Coneixement, el proyecto científico y urbanístico que transformará el entorno del parque de la Ciutadella en un nodo de conocimiento urbano.

En una atención a la prensa, la rectora de la UPF, Laia de Nadal, ha subrayado que el Àgora será un "polo de investigación e innovación potente, pionero e internacional" para abordar las incertidumbres que marcan a las nuevas generaciones.

"La voluntad es dar respuesta a grandes retos actuales que marcarán a la juventud de hoy en día", ha destacado la rectora, señalando que las investigaciones se centrarán en el bienestar planetario, con una influencia destacada de la UPF y sus tres campus (Ciutadella, Mar y Poblenou).

El centro contará con una base fija de más de 100 investigadores, nacionales e internacionales, que abordarán los problemas a los que se enfrenta la juventud -especialmente de la franja entre los 20 y los 40 años-, como la vivienda, el empleo y las perspectivas de futuro, así como la resiliencia ante crisis sanitarias, sociales o climáticas.

En un contexto impregnado de complejidades sociales, un escenario geopolítico cambiante y tensionado que provoca una incertidumbre global y la rápida transformación tecnológica, el Àgora Barcelona pel Benestar de la Societat pretende reimaginar la forma de abordar problemáticas vigentes y futuras.

A diferencia de otros observatorios o instituciones especializadas en la evaluación de las políticas públicas, el futuro complejo pretende cubrir "toda la ruta": desde la identificación del problema hasta el diseño y la implementación de la solución.

"Esto no existe a nivel estatal y europeo", ha señalado la rectora, enfatizando que el proyecto utilizará a Barcelona como laboratorio, pero rompiendo con la lógica centralista para atender a las necesidades que haya en ciudades más pequeñas y zonas rurales.

Actualmente, la UPF está en búsqueda de financiación para proyectos iniciales que permitan dar los primeros pasos de las iniciativas del Àgora, para en un futuro postularse para ayudas nacionales y europeas que permitan desarrollarlas.

La nueva infraestructura empleará una metodología vertebrada en tres programas -juventud, justicia y resiliencia- orientados a definir los retos sociales en los que trabajar, con la cooperación de entidades y expertos del propio territorio o de fuera de él para contribuir a buscar soluciones para grandes retos generacionales.

El grupo diana principal del Àgora son los jóvenes, con y para quienes se quiere definir los problemas actuales y futuros, con enfoques en aspectos como el aumento de la esperanza de vida, los cuidados, el trabajo o la vivienda.

Del lado de la justicia, se pondrá una atención especial al sistema de derechos y deberes para abordar desigualdades crecientes y, en cuanto a la resiliencia, se trabajará en encontrar mecanismos para adaptarse a las múltiples crisis sufridas y por venir.

En este sentido, se emplearán herramientas tecnológicas con inteligencia artificial y análisis de datos, se promoverá la escucha activa de la ciudadanía para poner sobre la mesa retos sociales y se apostará por el concepto de comunidad, tejiendo alianzas con otras instituciones, centros de investigación y entidades sociales. EFE