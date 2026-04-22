31-30. El REBI Cuenca pasa de ronda en una emocionante eliminatoria ante el Logroño

Cuenca, 22 abr (EFE). El REBI Cuenca firmó una de esas noches que quedan grabadas en la memoria colectiva al imponerse por 31-30 al Logroño La Rioja en El Sargal, un triunfo agónico que le da el billete para la fase final de la Copa del Rey en Alicante. Como ya ocurriera en los dos duelos ligueros entre ambos, la igualdad fue máxima y el desenlace volvió a decidirse por la mínima.

El encuentro arrancó con dominio local, liderado por un sobresaliente Lima en la dirección y con protagonismo ofensivo de Fede Pizarro, que estableció la máxima ventaja (10-7) en el minuto 20. Ese momento obligó al técnico riojano, Miguel Ángel Velasco, a parar el partido. La reacción visitante no se hizo esperar: apostó por el ataque de siete jugadores y le salió a la perfección, firmando un parcial de 0-4 que dio la vuelta al marcador, culminado por Álvaro Martínez desde el pivote (11-13).

El Logroño se marchó al descanso con una mínima renta (14-15), en una primera parte que aún dejó polémica con un tanto final de Pizarro anulado en un golpe franco por levantar ambos pies.

Tras el paso por vestuarios, los riojanos salieron más acertados. Encontraban portería con mayor facilidad y Cancio se hacía grande bajo palos, lo que permitió abrir brecha hasta el 17-20 en el minuto 38, obra de Lombardi.

Sin embargo, el REBI Cuenca no perdió la cara al partido y, empujado por su afición, reaccionó con carácter hasta devolver la igualdad e incluso ponerse por delante con un 24-23 transformado por Lima desde los siete metros, el único lanzamiento que los locales aprovecharon en todo el encuentro desde esa suerte.

El tramo final fue de máxima tensión, con alternativas constantes y todo por decidir. A falta de 20 segundos, el marcador reflejaba un empate a 30 cuando Lidio Jiménez solicitó tiempo muerto para diseñar la última jugada. La pizarra funcionó y Totht asumió la responsabilidad para firmar el 31-30 que desató la locura en El Sargal.

Aún tuvo una última opción el Logroño tras el tiempo muerto de Velasco, pero el lanzamiento final se encontró con un decisivo Tonicher, que selló la victoria con una intervención salvadora.

Con este triunfo, el REBI Cuenca logra su clasificación para la cuarta fase final de la Copa del Rey de su historia, confirmando su gran momento y reforzando su ambición de seguir haciendo historia en Alicante.

Ficha técnica:

31. REBI BM Cuenca (14+17): Dani Arguillas; Aldini, Manuel Lima (7, 1p), Nacho Pizarro (2), Alfonso Mendes (4), Fede Pizarro (3), Perbela (7), siete inicial, Pedro Tonicher (p), Vinicius Bertolo, Álvaro Martín (1), Moscariello (3), Sergio Antúnez, Toth (4), Gandara y Tavares.

30. DICOPERBAL Logroño La Rioja (15+15): Marcos Cancio; Pancho Lombardi (1), Zaja (1), Aitor García, Pestic (4), David Cadarso (6, 4p), Popovic, siete inicial, Xoan Ledo (p), Luis Juárez (1), Álvaro Preciado (6), Unai Galán, Álvaro Martínez (7, 1p), Miguel Martínez (2) y Pergel (2).

Árbitros: Raúl Oyarzun Aylagas y Aritz Zaragueta Ruiz. Excluyeron, por parte local, a Nacho Pizarro y Perbela, y por parte visitante a David Cadarso (3) y Unai Galán.

Marcador cada cinco minutos: 2-1, 6-5,7-9, 9-7,10-11, 14-15, descanso, 16-18, 18-21, 22-22, 24-25, 26-26 y 31-30.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la tercera eliminatoria, a partido único, de la LI Copa del Rey disputado en el pabellón El Sargal ante unos 800 espectadores. El REBI Cuenca se ha clasificado para la final-8 de la Copa del Rey a celebrar en Alicante. EFE.

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