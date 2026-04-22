Espana agencias

31-30. El REBI Cuenca pasa de ronda en una emocionante eliminatoria ante el Logroño

Guardar

Cuenca, 22 abr (EFE). El REBI Cuenca firmó una de esas noches que quedan grabadas en la memoria colectiva al imponerse por 31-30 al Logroño La Rioja en El Sargal, un triunfo agónico que le da el billete para la fase final de la Copa del Rey en Alicante. Como ya ocurriera en los dos duelos ligueros entre ambos, la igualdad fue máxima y el desenlace volvió a decidirse por la mínima.

El encuentro arrancó con dominio local, liderado por un sobresaliente Lima en la dirección y con protagonismo ofensivo de Fede Pizarro, que estableció la máxima ventaja (10-7) en el minuto 20. Ese momento obligó al técnico riojano, Miguel Ángel Velasco, a parar el partido. La reacción visitante no se hizo esperar: apostó por el ataque de siete jugadores y le salió a la perfección, firmando un parcial de 0-4 que dio la vuelta al marcador, culminado por Álvaro Martínez desde el pivote (11-13).

El Logroño se marchó al descanso con una mínima renta (14-15), en una primera parte que aún dejó polémica con un tanto final de Pizarro anulado en un golpe franco por levantar ambos pies.

Tras el paso por vestuarios, los riojanos salieron más acertados. Encontraban portería con mayor facilidad y Cancio se hacía grande bajo palos, lo que permitió abrir brecha hasta el 17-20 en el minuto 38, obra de Lombardi.

Sin embargo, el REBI Cuenca no perdió la cara al partido y, empujado por su afición, reaccionó con carácter hasta devolver la igualdad e incluso ponerse por delante con un 24-23 transformado por Lima desde los siete metros, el único lanzamiento que los locales aprovecharon en todo el encuentro desde esa suerte.

El tramo final fue de máxima tensión, con alternativas constantes y todo por decidir. A falta de 20 segundos, el marcador reflejaba un empate a 30 cuando Lidio Jiménez solicitó tiempo muerto para diseñar la última jugada. La pizarra funcionó y Totht asumió la responsabilidad para firmar el 31-30 que desató la locura en El Sargal.

Aún tuvo una última opción el Logroño tras el tiempo muerto de Velasco, pero el lanzamiento final se encontró con un decisivo Tonicher, que selló la victoria con una intervención salvadora.

Con este triunfo, el REBI Cuenca logra su clasificación para la cuarta fase final de la Copa del Rey de su historia, confirmando su gran momento y reforzando su ambición de seguir haciendo historia en Alicante.

Ficha técnica:

31. REBI BM Cuenca (14+17): Dani Arguillas; Aldini, Manuel Lima (7, 1p), Nacho Pizarro (2), Alfonso Mendes (4), Fede Pizarro (3), Perbela (7), siete inicial, Pedro Tonicher (p), Vinicius Bertolo, Álvaro Martín (1), Moscariello (3), Sergio Antúnez, Toth (4), Gandara y Tavares.

30. DICOPERBAL Logroño La Rioja (15+15): Marcos Cancio; Pancho Lombardi (1), Zaja (1), Aitor García, Pestic (4), David Cadarso (6, 4p), Popovic, siete inicial, Xoan Ledo (p), Luis Juárez (1), Álvaro Preciado (6), Unai Galán, Álvaro Martínez (7, 1p), Miguel Martínez (2) y Pergel (2).

Árbitros: Raúl Oyarzun Aylagas y Aritz Zaragueta Ruiz. Excluyeron, por parte local, a Nacho Pizarro y Perbela, y por parte visitante a David Cadarso (3) y Unai Galán.

Marcador cada cinco minutos: 2-1, 6-5,7-9, 9-7,10-11, 14-15, descanso, 16-18, 18-21, 22-22, 24-25, 26-26 y 31-30.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la tercera eliminatoria, a partido único, de la LI Copa del Rey disputado en el pabellón El Sargal ante unos 800 espectadores. El REBI Cuenca se ha clasificado para la final-8 de la Copa del Rey a celebrar en Alicante. EFE.

CRM/asc

Últimas Noticias

1-0. El Barça mantiene los nueve puntos de ventaja, pero pierde por lesión a Lamine Yamal

Infobae

De Jong supera a Cocu como el neerlandés con más partidos en la historia del Barça

Infobae

Vox defiende que el acuerdo de Aragón incluya la "prioridad nacional": "El arraigo no es discrminatorio"

Vox defiende que el acuerdo de Aragón incluya la "prioridad nacional": "El arraigo no es discrminatorio"

Una incidencia médica en la grada paró durante 20 minutos el Barça-Celta

Infobae

Patri Guijarro: "Es muy difícil mantenerse en lo más alto cada año"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pilar Alegría tilda de “ejercicio de supervivencia política” el pacto entre PP y Vox: “No es un proyecto real para Aragón, sino un reparto de sillones”

Pilar Alegría tilda de “ejercicio de supervivencia política” el pacto entre PP y Vox: “No es un proyecto real para Aragón, sino un reparto de sillones”

España enviará a Ucrania “un número importante” de vehículos tácticos blindados y munición de artillería de 155 milímetros

Vox vuelve al Gobierno de Azcón con una vicepresidencia y tres consejerías: “Los aragoneses pidieron más Vox y es lo que va a haber”

PP y Vox sellan un acuerdo para gobernar en Aragón que permitirá la investidura de Jorge Azcón

Zapatero afea a María Corina Machado no haberse reunido con Sánchez: “En la vida es muy importante saber quién es agradecido”

ECONOMÍA

Desde 1.800 hasta 3.000 euros: estas son todas las especialidades de la Guardia Civil y cuánto se cobra en cada una

Desde 1.800 hasta 3.000 euros: estas son todas las especialidades de la Guardia Civil y cuánto se cobra en cada una

Ni Suecia ni Alemania: este es el país de Europa con los sueldos más altos

España puede alcanzar el 100% de producción de energía renovable 10 años antes que el resto de Europa

Vivir en España es cada vez más caro: los alimentos se disparan un 45% desde 2021 frente al 17% que suben los salarios

España cumple con Bruselas: cerró 2025 con un déficit del 2,4%, el menor en 18 años, y una deuda del 100,7%, la más baja desde hace seis

DEPORTES

Roberto Bautista dice adiós en Madrid: “Me voy en paz con todo lo que he dado por el tenis”

Roberto Bautista dice adiós en Madrid: “Me voy en paz con todo lo que he dado por el tenis”

Los nombres que se escuchan en los audios de la red de escorts de la Serie A: desde Ruggeri hasta un tal Álvaro, pasando por el hijo de Maldini

El peluquero de Cucurella filtra la alineación del Chelsea antes del partido ante el Brighton y el equipo acaba perdiendo por goleada

Roberto Bautista se despide para siempre del Mutua Madrid Open tras caer ante el argentino Tirante

El Supremo absuelve a Neymar y a los exdirectivos del Barça en la causa de su fichaje por el equipo azulgrana en 2013