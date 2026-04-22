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De Jong supera a Cocu como el neerlandés con más partidos en la historia del Barça

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Barcelona, 22 abr (EFE).- El centrocampista Frenkie de Jong disputó este miércoles su partido número 293 con la zamarra del Barcelona y superó a Phillip Cocu como el neerlandés que más encuentros ha disputado en la historia del club azulgrana.

El internacional de Países Bajos llegó a esta cifra tras sustituir a Dani Olmo en el minuto 73 del duelo de la jornada 33 de la Liga EA Sports que su equipo jugó frente al Celta.

De estos 293 duelos, ha disputado 198 en LaLiga, 52 en la Champions League, 24 en la Copa del Rey, 11 en la Supercopa de España y 8 en la Europa League.

Además de Cocu, pieza clave del conjunto azulgrana entre finales de los años 90 y comienzos de los 2000, el exjugador del Ajax ya rebasó recientemente la cifra de encuentros disputados de otros ilustres neerlandeses con pasado azulgrana como Ronald Koeman (264 partidos), Patrick Kluivert (257), Michael Reiziger (252) y Frank de Boer (214). EFE

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