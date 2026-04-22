Pedri, sobre la lesión de Lamine Yamal: "Ojalá sean las menos semanas posibles"

Barcelona, 22 abr (EFE).- El centrocampista del Barcelona Pedro González, 'Pedri', confía en que la lesión que ha sufrido Lamine Yamal frente al Celta (1-0) "sean las menos posibles" y le ha aconsejado que "esté tranquilo y se recupere bien".

El delantero de Mataró se retiró del terreno de juego aquejado de unas molestias musculares en el muslo izquierdo justo después de transformar el penalti, en el minuto 40, con el que su equipo selló los tres puntos.

"Ojalá sean las menos semanas posibles. Mañana se le harán pruebas. Desearle mucha suerte, que esté tranquilo, ya que es joven, y que se recupere bien", ha afirmado Pedri en declaraciones a Movistar LaLiga.

Sobre el encuentro, el futbolista canario ha elogiado el buen partido del Celta: "No supimos apretar muy bien a sus jugadores, ellos tenían a mucha gente por dentro y tiramos muchos metros a la basura corriendo. Eso hay que ajustarlo de cara a los próximos partidos".

Con todo, Pedri ha celebrado la victoria conseguida en el Spotify Camp Nou que permite a su equipo mantenerse como líder de LaLiga EA Sports con nueve puntos de ventaja sobre el Real Madrid cuando faltan seis jornadas para que finalice la competición.

"Hay que ir partido a partido y ojalá podamos cerrar LaLiga cuanto antes", ha concluido el internacional español. EFE