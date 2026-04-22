Espana agencias

1-1 (1-2). Motta levanta un muro que permite soñar al Lazio con la Copa

Guardar

Roma, 22 abr (EFE).- El Lazio se impuso este miércoles al Atalanta en la tanda de penaltis de semifinales de la Copa Italia con una estelar actuación del joven portero de 21 años Edoardo Motta, que detuvo cuatro lanzamientos; y se acerca a su octavo título copero seis años después de conquistar el último.

El Atalanta no consiguió la revancha en la Copa Italia -un torneo que sólo ha conquistado en 1963- seis años después de haber perdido la final precisamente ante los 'biancocelesti'. Éstos, por su parte, aspiraban a conseguir el billete a la final para soñar con su octavo título copero. Y lo trajo las manos de Motta.

La primera parte fue lenta, ambos equipos se tantearon y reinó la igualdad. Ninguno de los dos realizó tiros a puerta antes del descanso, con algunas llegadas aisladas sin peligro real y con los nervios a flor de piel por la importancia del partido. Hubo poco ritmo de juego y escasas acciones ofensivas.

La segunda mitad comenzó con el Atalanta más animado, aunque sin llegar a concretar. Hasta el minuto 60, cuando Éderson dos Santos adelantó a 'la Dea' tras aprovechar un balón suelto en el área pequeña. Sin embargo, el gol fue anulado tras la revisión del VAR por una falta de Krstovic sobre el portero del Lazio, Motta.

Tras esta acción, tanto el conjunto local como el visitante intentaron buscar el gol con triple y doble cambio, respectivamente, cerca del minuto 70. Ninguno logró encontrar la manera de abrir el marcador, con dificultades para finalizar las jugadas y con mucho juego disputado en el centro del campo, hasta los últimos minutos.

Un gol desde el córner tras un buen remate de Romagnoli adelantó a los 'biancocelesti' a seis minutos del final. El conjunto romano rozó la gloria y acarició la final tras convertir su primer disparo a puerta.

Sin embargo, el Atalanta reaccionó apenas dos minutos después, encontró portería a través de las botas de Pasalic y logró el empate, dando paso a un final abierto en un partido que hasta entonces había transcurrido con poca intensidad. En el último minuto, un cabezazo de Scamacca se encontró con el muro de Motta, que voló para forzar la prórroga.

Ya en el tiempo adicional, el Atalanta volvió a celebrar un gol, un segundo suspiro de ilusión, truncado de nuevo por el VAR. Gol anulado a Raspadori por fuera de juego de Zappacosta, y el partido a penaltis. La lotería de los once metros se la llevó finalmente el Lazio con un muro construido por el joven Motta.

El conjunto dirigido por Maurizio Sarri disputará la final de la Copa Italia el próximo 13 de mayo en su campo, el Estadio Olímpico de Roma, donde le espera el Inter de Milán. El conjunto 'nerazzurro' llega tras imponerse el pasado martes al Como 1907 y mantiene vivo el sueño del doblete, con el 'Scudetto' también cada vez más cerca.

-- Ficha técnica:

. 1 - Atalanta: Carnesecchi, Scalvini (Ahanor, m.94), Djimsiti, Kolasinac (Kossounou, m.71); Zappacosta, De Roon (Pasalic, m.71), Ederson, Bernasconi (Bellanova, m.56); Zalewski (Raspadori, m.71), De Ketelaere; Krstovic (Scamacca, m.90).

. 1 - Lazio: Motta; Marusic (Lazzari, m.67), Gila (Provstgaard, m.77), Romagnoli, Nuno Tavares; Basic (Dele-Bashiru, m.77), Cataldi, Taylor; Cancellieri (Isaksen, m.66), Noslin, Zaccagni (Pedro, m.102).

Goles: 0-1, m.84: Romagnoli; 1-1, m.86: Pasalic.

Árbitro: Andrea Colombo di Como. Mostró tarjeta amarilla a Kolasinac (m.30), Palladino (entrenador, m.57) y Scamacca (m.17) por parte del Atañanta; y a Cancellieri (m.37), Sarri (entrenador, m.73) y Lazzari (m.120) por parte del Lazio.

Incidencias: encuentro correspondiente a la vuelta de semifinales de la Copa Italia, disputado en el New Balance Arena de Bérgamo (norte). EFE

Últimas Noticias

1-0. El Barça mantiene los nueve puntos de ventaja, pero pierde por lesión a Lamine Yamal

Infobae

31-30. El REBI Cuenca pasa de ronda en una emocionante eliminatoria ante el Logroño

Infobae

De Jong supera a Cocu como el neerlandés con más partidos en la historia del Barça

Infobae

Vox defiende que el acuerdo de Aragón incluya la "prioridad nacional": "El arraigo no es discrminatorio"

Vox defiende que el acuerdo de Aragón incluya la "prioridad nacional": "El arraigo no es discrminatorio"

Una incidencia médica en la grada paró durante 20 minutos el Barça-Celta

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pilar Alegría tilda de “ejercicio de supervivencia política” el pacto entre PP y Vox: “No es un proyecto real para Aragón, sino un reparto de sillones”

Pilar Alegría tilda de “ejercicio de supervivencia política” el pacto entre PP y Vox: “No es un proyecto real para Aragón, sino un reparto de sillones”

España enviará a Ucrania “un número importante” de vehículos tácticos blindados y munición de artillería de 155 milímetros

Vox vuelve al Gobierno de Azcón con una vicepresidencia y tres consejerías: “Los aragoneses pidieron más Vox y es lo que va a haber”

PP y Vox sellan un acuerdo para gobernar en Aragón que permitirá la investidura de Jorge Azcón

Zapatero afea a María Corina Machado no haberse reunido con Sánchez: “En la vida es muy importante saber quién es agradecido”

ECONOMÍA

Desde 1.800 hasta 3.000 euros: estas son todas las especialidades de la Guardia Civil y cuánto se cobra en cada una

Desde 1.800 hasta 3.000 euros: estas son todas las especialidades de la Guardia Civil y cuánto se cobra en cada una

Ni Suecia ni Alemania: este es el país de Europa con los sueldos más altos

España puede alcanzar el 100% de producción de energía renovable 10 años antes que el resto de Europa

Vivir en España es cada vez más caro: los alimentos se disparan un 45% desde 2021 frente al 17% que suben los salarios

España cumple con Bruselas: cerró 2025 con un déficit del 2,4%, el menor en 18 años, y una deuda del 100,7%, la más baja desde hace seis

DEPORTES

Roberto Bautista dice adiós en Madrid: “Me voy en paz con todo lo que he dado por el tenis”

Roberto Bautista dice adiós en Madrid: “Me voy en paz con todo lo que he dado por el tenis”

Los nombres que se escuchan en los audios de la red de escorts de la Serie A: desde Ruggeri hasta un tal Álvaro, pasando por el hijo de Maldini

El peluquero de Cucurella filtra la alineación del Chelsea antes del partido ante el Brighton y el equipo acaba perdiendo por goleada

Roberto Bautista se despide para siempre del Mutua Madrid Open tras caer ante el argentino Tirante

El Supremo absuelve a Neymar y a los exdirectivos del Barça en la causa de su fichaje por el equipo azulgrana en 2013