Hoy será noticia. Jueves, 23 de abril

JUICIO KITCHEN

Rajoy vuelve a enfrentarse en la Audiencia Nacional al M.R de los papeles de Bárcenas

San Fernando de Henares (Madrid), (EFE).- El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy vuelve este jueves a la Audiencia Nacional para declarar como testigo en el juicio del caso Kitchen y a enfrentarse al fantasma de las siglas 'M.R' de los papeles de Bárcenas, quien asegura que le grabó destruyendo la última hoja de la contabilidad B del partido.

Rajoy, al que la trama Kitchen apodaba 'El barbas' o 'El asturiano', ya testificó en 2017 siendo aún jefe del Ejecutivo en el juicio del caso Gürtel que sentó a su extesorero Luis Bárcenas por primera vez en el banquillo y cuya sentencia hizo prosperar la moción de censura promovida por el líder del PSOE, Pedro Sánchez, casi un año después.

JUICIO ÁBALOS

El juicio a Ábalos llega a la fase pericial: de las mascarillas a las grabaciones de Koldo

Madrid (EFE).- El juicio del extitular de Transportes José Luis Ábalos inicia este jueves la fase pericial, en la que se hablará de la auditoría sobre los contratos de mascarillas encargada por el actual ministro, Óscar Puente, y del análisis policial de las grabaciones que hizo durante años el exasesor Koldo García.

El Tribunal Supremo cierra este jueves su tercera semana del juicio a Ábalos, Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama por presuntos amaños en contratos públicos de mascarillas en plena pandemia a cambio de comisiones.

PP VOX

Prosiguen las negociaciones PP Vox para gobernar juntos CyL y precampaña en Andalucía

Madrid (EFE).- Continúan las negociaciones entre PP y Vox para gobernar juntos en Castilla y León, así como la precampaña en Andalucía.

En Aragón, el acuerdo de gobierno firmado por PP y Vox fija una hoja de ruta de legislatura centrada en el endurecimiento de la política migratoria, sobre todo hacia los menores, y el establecimiento de la prioridad de los nacionales en el acceso a ayudas sociales, así como rebajas de todos los impuestos, desahucios exprés y un plan que apueste por la libertad "frente al adoctrinamiento".

ARAGÓN CYL

Aragón y Castilla y León celebran sus respectivos días

Zaragoza/Valladolid (EFE).- Un presidente en funciones, Jorge Azcón, y por tanto todo un gobierno en la misma situación, presidirá este jueves en Zaragoza el solemne y tradicional acto institucional con motivo del 23 de abril, Día de Aragón, en el que se celebrarán también actividades sociales y culturales por toda la región.

Castilla y León celebra también el Día de la Comunidad con actividades institucionales, sociales y culturales, y el foco político puesto en el avance de las negociaciones entre PP y Vox para cerrar un acuerdo de Gobierno.

TRÁFICO VÍCTIMAS

Grande-Marlaska presenta el 018, de atención a las víctimas de tráfico

Madrid (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presenta este jueves el teléfono 018 de atención a las víctimas de siniestros de tráfico.

Se trata de un servicio gratuito, accesible y con cobertura nacional pensado para ayudar a todas las personas que sufran, de manera directa o indirecta, un accidente de tráfico.

ESPAÑA GIBRALTAR

Albares viaja al Campo de Gibraltar para explicar el acuerdo entre UE y el Reino Unido

Algeciras (Cádiz) (EFE).- El Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, viaja este jueves al Campo de Gibraltar para reunirse con distintos agentes de la zona.

El ministro les explicará el acuerdo entre la UE y el Reino Unido sobre Gibraltar, que comenzará aplicarse de forma provisional el 15 de julio.

HUELGA MÉDICOS

Mónica García comparece en el Senado para informar sobre la atención sanitaria de extranjeros

Madrid (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, comparece este jueves ante la Comisión de Sanidad del Senado para informar de varios asuntos, entre ellos, el real decreto que regula el reconocimiento a la atención sanitaria de los extranjeros.

Así mismo, la ministra informará sobre la huelga de médicos, que los sindicatos anunciaron hace dos días y sigue adelante con una cuarta semana de paro entre el 27 y 30 de abril.

SALUD NUTRICIÓN

Presentación de las Guías Alimentarias para la Población Española

Madrid (EFE).- La Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC) presenta este jueves las Guías Alimentarias para la Población Española.

Publicación cuyo objetivo es promover un estilo de vida equilibrado y consciente desde un enfoque de salud, dieta mediterránea y sostenibilidad.

FORMACIÓN SANITARIA

Sanidad arranca la adjudicación escalonada de plazas de Formación Sanitaria Especializada

Madrid (EFE).- El Ministerio de Sanidad empieza este jueves a adjudicar de forma presencial y telemática las 12.362 plazas de formación sanitaria especializada (FSE) con Farmacia, Psicología, Química, Biología y Física, a las que seguirán Enfermería el viernes y las de Medicina el 4 de mayo.

Los aspirantes de cualquiera de las titulaciones tomarán posesión de sus plazas los días 4 y 5 de junio, aunque en las comunidades donde el 4 sea festivo, el plazo será los días 3 y 5, día en el que iniciará el periodo formativo para todos los residentes.

JUICIO HOMICIDIO

Día clave en el juicio por el pique en la M-30: si no aparece un acusado se puede anular

Madrid (EFE).- El juicio con jurado que se sigue en la Audiencia de Madrid por el pique entre dos conductores en la M-30 que provocó la muerte de un tercero vive este jueves un día clave: si sigue sin comparecer uno de los dos acusados, que está en busca y captura, el tribunal puede disolver el jurado popular y anular la vista oral celebrada hasta ahora.

La semana pasada la audiencia madrileña suspendió hasta este jueves el juicio por el pique mortal, después de que uno de los dos acusados, Francisco M.S., quien había asistido a las primeras sesiones, no compareciera el día en el que debía declarar y se ordenase su busca y captura.

PREMIO CERVANTES

Gonzalo Celorio recibe hoy el Premio Cervantes en una ceremonia presidida por los reyes

Madrid (EFE).- El escritor mexicano Gonzalo Celorio (Ciudad de México, 1948) recibe este jueves el Premio Cervantes 2025, el más importante de las letras hispanas, en una ceremonia en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid) que estará presidida por los reyes de España.

El jurado del premio, dotado con 125.000 euros, le ha distinguido como "escritor integral: creador, maestro y lector apasionado" y autor de una obra que es "al mismo tiempo una memoria del México moderno y un espejo de la condición humana".

SANT JORDI

Todo a punto para un Sant Jordi con más espacios para libros y rosas en toda Cataluña

Barcelona (EFE).- La Cámara del Libro de Cataluña y el Gremio de Libreros, tras meses de trabajo, han acabado de dar los últimos retoques para que Barcelona y el resto de ciudades y pueblos catalanes celebren este jueves una nueva fiesta de Sant Jordi con más espacios para la venta de libros y rosas que en años anteriores.

Se prevén vender más de 75.000 títulos de libros diferentes, un total de dos millones de ejemplares, con una facturación en torno a los 26 millones de euros y que se comercialicen unos siete millones de rosas.

GARCÍA LORCA

Presentación de la exposición 'Lorca y el archivo: memoria en movimiento'

Madrid (EFE).- La Residencia de Estudiantes presenta este jueves la exposición 'Lorca y el archivo: memoria en movimiento', a través de 350 piezas.

La muestra repasa la historia integral del archivo familiar de Federico García Lorca, que desde su muerte hasta hoy su familia ha logrado preservar.

EL TIEMPO

Precipitaciones en el suroeste y centro peninsulares, Extremadura y Pirineos

Madrid (EFE).- Este jueves habrá tiempo estable en gran parte del territorio, con algunas precipitaciones matinales en el suroeste de la península, lluvias que afectarán mas tarde a Extremadura, zonas del centro peninsular y Pirineos, con descenso de las temperaturas, sobre todo en el tercio oriental y vientos con rachas fuertes en el litoral almeriense.

Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología, habrá nubes bajas en los litorales del Mediterráneo y de Alborán. Podrán darse precipitaciones en el suroeste. Sin embargo, la llegada de aire frío en altura aumentará la inestabilidad, y dejará chubascos y tormentas, que podrán ser localmente fuertes, en los Pirineos y, en Extremadura, oeste de Castilla-La Mancha, Salamanca y Ávila.

EFE

plv