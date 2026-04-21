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Vox dice al comisario europeo de Justicia que la separación de poderes ya no existe en España: "Es un auténtico drama"

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La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha dicho compartir las palabras del comisario europeo de Democracia y Justicia, el irlandés Michael McGrath, acerca de la necesidad de preservar la separación de poderes para reforzar la confianza de los ciudadanos, pero ha recalcado que el "auténtico drama" de España es que ya no existe esa separación de poderes.

En rueda de prensa en el Congreso, al ser preguntado por las declaraciones del comisario europeo en los Desayunos Informativos de Europa Press, Millán ha explicado que los primeros que deberían compartir la división de poderes son "el Gobierno, sus socios y todos sus satélites políticos, mediáticos".

Pero también reprende a los organismos internacionales que se ocupan de velar por el Estado de Derecho porque "en España se está vulnerando la separación de poderes, se está laminando el Estado de Derecho y aquí no hay absolutamente ningún organismo que diga al respecto nada y que le diga a Pedro Sánchez que lo que está haciendo no se puede hacer".

A su juicio, "es vergonzoso que el ministro de Justicia haya salido a insultar a la justicia y a decir que ya tiene preparado al Tribunal Constitucional para anular la posible sentencia condenatoria que pese sobre la mujer del presidente" y que el fiscal general haya sido ya condenado "por no respetar precisamente la separación de poderes".

"Esto es un auténtico drama al que por supuesto no habríamos llegado si el PP no se hubiera sentado una vez más a repartirse la justicia con el PSOE", es su conclusión.

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