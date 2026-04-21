Uno de cada cinco migrantes muertos en 2025 en el mundo se dirigía a las costas españolas

Ginebra, 21 abr (EFE).- Casi 8.000 migrantes murieron en 2025 en rutas irregulares en todo el mundo, de los que una quinta parte, 1.656 personas, perdieron la vida en pateras o cayucos con rumba a España, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

La OIM sitúa a la ruta atlántica del África occidental o ruta canaria como la segunda más mortífera del mundo entre las marítimas, con 1.172 fallecidos solo en 2025, superada únicamente por la ruta del Mediterráneo central.

En el Mediterráneo occidental, la otra ruta que afecta a España, fueron 484 las personas muertas en el mar, un 15 % menos que el año anterior.

De ese modo, una de cada cinco muertes en las rutas migratorias del mundo ocurre en pateras o cayucos dirigidos a España, si bien la OIM admite que hay otras 1.500 muertes en el mundo que creen que han sucedido pero no pueden verificar.

El Mediterráneo central fue nuevamente en 2025 la ruta migratoria marítima más letal del mundo, con 1.330 muertes registradas, seguida por la ruta utilizada principalmente por los refugiados ronhinyás para huir de Birmania y cruzar el mar de Andamán y el golfo de Bengala, donde perecieron 860 personas.

En esta última ruta fue el año con más víctimas mortales, mientras que en el Mediterráneo central hubo, a pesar del alto número de fallecidos, una disminución del 27 %.

Considerando todo tipo de rutas, los cruces entre Afganistán e Irán provocaron la muerte de 1.323 migrantes, lo que la convirtió en la segunda más letal a nivel global, aunque se trata de una cifra ligeramente inferior a las 1.474 muertes de 2024.

En término de llegadas, la migración de la región de Asia Pacífico hacia Europa constituyó el 30 % de las entradas irregulares a Europa en 2025, frente a un 20 % el año anterior, una tendencia que refleja "el papel cada vez más importante de esta región en la movilidad global", señaló la OIM.

Según la evaluación final de la OIM sobre el uso de rutas migratorias a nivel global en 2025, Bangladés, Afganistán, Irán y Pakistán representaron la mayor parte de los movimientos hacía Europa, aunque el primer país supuso por si solo el 52 % de todas las llegadas procedentes de la región. EFE