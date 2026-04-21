Temas del día de EFE España del martes 21 de abril de 2026 (13:45 horas)

JUICIO ÁBALOS

Madrid - La secretaria de Ábalos dice que Jéssica Rodríguez hizo 13 de 293 viajes oficiales con él

(Texto enviado a las 10:51; 400 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- El jefe de gabinete de Reyes Maroto niega gestiones a favor de la trama de hidrocarburos

(Texto enviado a las 11:59; 638 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- El ex número dos de Interior niega indicaciones para contratar a la empresa del caso Koldo

(Texto enviado a las 13:00; 460 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

CRISIS VIVIENDA

Madrid - El Gobierno aprueba un nuevo Plan de Vivienda con el objetivo de ampliar el parque público

(Avance enviado a las 13:38; 195 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

LEY DOCENCIA

Madrid - El Gobierno aprueba la ley que reduce la jornada docente y el número de alumnos por clase

(Avance a las 13:15; 193 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

ESCUELAS INFANTILES

Madrid - Educación revisará antes del verano el número de alumnos en las aulas de 0 a 3 años

(Texto enviado a las 12:37; 430 palabras) (Foto) (Vídeo)

- CCOO convoca huelga estatal en la educación de 0 a 3 años para impulsar mejoras salariales

(Texto enviado a las 13:23; 501 palabras)

POLÍTICA CONGRESO

Madrid - Armengol propone reformar el reglamento del Congreso para evitar incidentes en los plenos

(Texto enviado a las 11:24; 352 palabras)

MOVILIDAD MADRID

Madrid - El Tribunal Supremo avala la anulación parcial de la zona de bajas emisiones de Madrid

(Texto enviado a las 13:27; 459 palabras)

INCENDIO BURGOS

Burgos - Burgos se queda sin la mitad de sus autobuses urbanos por un "voraz" incendio en cocheras

(Texto enviado a las 11:21; 564 palabras) (Foto) (Vídeo)

INTELIGENCIA ARTIFICIAL (Entrevista)

San Sebastián - El único experto español en el Panel de la ONU para la IA la compara con la bomba atómica. Carlos López Izquierdo

(Texto enviado a las 8:00 horas; 759 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

CINE MONTAJE (Entrevista)

Madrid - Pedro del Rey, el montador de 'Viridiana': "Buñuel me regaló su Rolex y nunca me lo quito". Marina Estévez Torreblanca

(Texto enviado a las 15:55; 939 palabras) (Texto) (Foto)

DÍA LIBRO

Barcelona - Propuestas "raras" o inesperadas para driblar lo previsible en el Día del Libro. Sergio Andreu

(Texto enviado a las 10:20; 657 palabras) (Foto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8022741337)

JOYAS VERDURA

Calahorra (La Rioja) - Hojas de cardo, calabazas y alcachofas se transforman en joyas únicas y originales

(Texto enviado a las 12:05; 578 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

TOROS MORANTE

Sevilla - Morante de la Puebla: "es la cornada que más me ha dolido"

(Texto enviado a las 13:02; 563 palabras)

PENDIENTES

JUICIO KITCHEN

Madrid - La Audiencia Nacional prosigue el juicio por la trama Kitchen, presunta operación parapolicial orquestada por el Ministerio del Interior durante la etapa de Mariano Rajoy para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas, quien ha dicho ante el tribunal que cuando estaba en prisión preventiva en 2013 encargó a un preso borrar audios "relacionados" con Rajoy.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

GOBIERNO EXTREMADURA

Mérida - La candidata del PP María Guardiola presenta su programa de gobierno para esta legislatura, tras el acuerdo alcanzado entre PP y Vox, en un discurso que abre su debate de investidura como presidenta de la Junta de Extremadura.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

ESTHER LÓPEZ

Valladolid - Este martes se espera conocer el resultado del análisis de las muestras tomadas en el registro del sótano hallado en el chalé de la familia del investigado en el caso de Esther López, encontrada muerta el 5 de febrero de 2022 en una cuneta en Traspinedo (Valladolid), lo que permitirá saber si se han encontrado o no restos de la joven.

(Texto)

TERRORISMO DESAPARECIDOS

Vitoria - Las desapariciones de tres jóvenes gallegos en 1973 en Francia a manos de ETA y la del empresario Publio Cordón, cuyo rastro se perdió en 1995 tras ser secuestrado por los Grapo son algunos de los casos recogidos en la exposición del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo 'Ausencias presentes. Desaparecidos por terrorismo en España'.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

TEATRO REAL

Madrid - El presidente del Teatro Real, Gregorio Marañón; el director general, Ignacio García-Belenguer, y el director artístico, Joan Matabosch, presentan las óperas, conciertos y actuaciones líricas de la temporada 26/27 del coliseo madrileño.

(Texto)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

15:00h.- Madrid.- CONGRESO PLENO.- El pleno del Congreso debate una moción de Podemos sobre la guerra y una de Vox sobre las prioridades de las políticas públicas, entre otras iniciativas. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

16:00h.- Madrid.- SENADO PLENO.- Sesión plenaria en el Senado que comienza con las preguntas e interpelaciones del control al Gobierno, que tendrá que responder a la oposición sobre asuntos como la corrupción, la regularización de migrantes, el estado de las infraestructuras, las medidas económicas para frenar el aumento de precios del combustible o las críticas a los jueces. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

17:30h.- Mérida.- GOBIERNO EXTREMADURA.- Primera jornada del debate de investidura de María Guardiola. Asamblea de Extremadura. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

19:00h.- Barcelona.- CREUS SANT JORDI.- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, entrega la Creu de Sant Jordi a 20 personalidades y 10 entidades que han destacado en la defensa de la identidad de Cataluña o en el ámbito cívico y cultural. MNAC. (Texto) (Foto)

ECONOMÍA

15:00h.- Madrid.- CRISIS VIVIENDA.- El pleno del Congreso debate la toma en consideración de la proposición de ley del PP de medidas para el impulso del desarrollo urbano y la vivienda. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

16:00h.- Barcelona.- GOBIERNO PESCA.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se reúne con la ministra federal de Pesca de Canadá, Joanne Thompon, y a las 17:00 horas con el ministro de Pesca y Acuicultura de Brasil, Rivetla Edipo Araujo, en el marco de la feria Seafood Expo Global.

17:30h.- Granada.- GOBIERNO TECNOLOGÍA.- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, visita la empresa Dasware Technologies. Parque Tecnológico de la Salud. (Foto)

18:15h.- Madrid.- IBEROAMÉRICA EMPRESAS.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, atiende a los medios de comunicación antes de intervenir, a las 18:30 horas, en el acto de presentación del Barómetro Empresarial Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI). Casa de América.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

15:00h.- Madrid.- SEGURIDAD CIUDADANA.- El pleno del Congreso debate una proposición no de ley del Grupo Popular para la adopción de medidas urgentes en la lucha contra la inseguridad ciudadana causada por el incremento de uso de armas blancas. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

16:00h.- Madrid.- JUICIO KITCHEN.- La Audiencia Nacional prosigue el juicio por la trama de corrupción Kitchen, presunta operación parapolicial orquestada por el Ministerio del Interior durante la etapa de Mariano Rajoy para espiar y sustraer información al extesorero del PP Luis Bárcenas. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

SOCIEDAD

15:00h.- Madrid.- SANIDAD REPRODUCCIÓN.- El pleno del Congreso debate y vota la proposición de ley del Grupo Socialista de modificación de la regulación sobre la crioconservación de ovocitos. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

15:00h.- Madrid.- MATRIMONIO FORZADO.- El pleno del Congreso debate una proposición no de ley del Grupo Socialista para impulsar la erradicación del matrimonio forzado a nivel global. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

16:00h.- Madrid.- PROTECCIÓN CONSUMIDORES.- El pleno del Senado debate una moción sobre las acciones del Ministerio de Derechos Sociales para la protección de los consumidores ante la prestación de servicios básicos. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

18:00h.- València.- DANA JUVENTUD.- El Consejo de la Juventud de España (CJE) presenta el informe 'Organizar lo urgente. Juventud y acción colectiva ante emergencias climáticas: el caso de la dana'. CaixaForum. (Texto)

CULTURA Y TENDENCIAS

16:00h.- Villaviciosa (Asturias).- GASTRONOMÍA FABADA.- Final del concurso 'La mejor fabada del mundo', que alcanza su 16 edición. La Casona de Amandi. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:30h.- Sevilla.- TOROS SEVILLA.- Undécima corrida de abono de la Feria de Abril. José María Manzanares, Talavante y Daniel Luque lidian toros de Núñez del Cuvillo. Plaza de la Maestranza. (Texto) (Foto)

19:00h.- Valladolid.- PREMIO DELIBES.- Los periodistas Íñigo Domínguez y Alfonso Armada reciben el XXIX Premio Miguel Delibes. Teatro Zorrilla. (Texto) (Foto)

20:00h.- València.- CULTURA SERIES.- LABdeseries, el festival de series de Valencia, inaugura su séptima edición con una charla entre los escritores Elvira Lindo y Antonio Muñoz Molina. La Filmoteca. Plaza del Ayuntamiento, 17.

EFE

slp

Redacción EFE Nacional (34)91 346 71 86

Puede escribir a nacional@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 346 72 45