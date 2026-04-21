El Govern destaca la colaboración del jefe de gabinete de Illa con la investigación

Barcelona, 21 abr (EFE).- El Govern ha destacado este martes que el jefe de gabinete de Salvador Illa, Eduard Rivas, está mostrando una "actitud de máxima colaboración" en la causa judicial en la que le investigan por contratos municipales firmados durante su etapa como alcalde de Esparreguera (Barcelona).

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consell Executiu de este martes, la consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha reiterado que Illa ha "ratificado su confianza" en Rivas, del mismo modo que han indicado horas antes fuentes del Ejecutivo.

Paneque ha afirmado, asimismo, que Rivas es el primero que tiene "toda la voluntad de esclarecer la cuestión" y ha subrayado que le investigan por su desempeño en "una etapa anterior a la responsabilidad actual".

A preguntas de los periodistas, la consellera ha negado que exista "preocupación" en el ejecutivo por esta investigación.

Rivas fue alcalde de Esparreguera entre 2015 y 2024, cuando fue nombrado jefe de gabinete de Illa tras la victoria electoral del PSC en las elecciones al Parlamento de Cataluña. EFE