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Sumar explora vías para que los saharauis puedan trabajar legalmente en España

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Madrid, 21 abr (EFE).- Sumar está explorando vías para poder incluir a los saharauis en los efectos de la regularización de migrantes, como por ejemplo una orden ministerial que permita trabajar legalmente a los que residen en España pero siguen pendientes de formalizar su reconocimiento de apátrida.

"Estamos trabajando en una solución urgente para estos apátridas, para que puedan tener acceso a trabajo", ha informado este martes en una rueda de prensa en el Congreso la diputada de Más Madrid Tesh Sidi, de origen saharaui y que está integrada en el grupo Sumar.

La diputada ha vuelto a denunciar la "exclusión" de los apátridas del actual proceso de regularización de migrantes puesto en marcha por el Gobierno y ha culpado de ello a sus socios del PSOE.

"No es una exclusión al azar, es una exclusión explícita y política al pueblo del Sáhara Occidental", ha asegurado, al tiempo que ha señalado que el 99 % de los apátridas son de origen saharaui.

Fuentes de Sumar han comentado a EFE que una de las vías que están explorando es la aprobación de una orden ministerial para permitir trabajar legalmente a los saharauis que residen en España pero siguen pendientes de formalizar su reconocimiento de apátrida, un proceso que puede tardar tres años.

Al respecto, la diputada de Más Madrid ha anunciado que este miércoles hay prevista una reunión entre representantes del Frente Polisario y diversos grupos parlamentarios para buscar una solución "urgente" para los saharauis.

En su opinión, otorgar a los saharauis la capacidad de poder trabajar "es lo mínimo", como ocurre con los solicitantes de asilo, pero ha subrayado que "lo importante y lo urgente" es aprobar la ley para dar la nacionalidad española a los nacidos en el Sáhara Occidental antes de 1976, cuando estaba bajo administración de España, y a sus descendientes.

Una ley que, según ha vuelto a denunciar, está "bloqueada" por el PSOE en la Comisión de Justicia del Congreso.

Por otra parte, tanto la diputada de Más Madrid como la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, han pedido al Gobierno que ponga todos sus medios a disposición para el proceso de regularización de migrantes, una reclamación que también ha hecho la líder de Podemos, Ione Belarra. EFE

(foto)(video)(audio)

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