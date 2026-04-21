Vox confía en cerrar el siguiente acuerdo con el PP en Aragón aunque sin un plazo concreto

Córdoba, 21 abr (EFE).- El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, confía en que el próximo acuerdo con el PP se pueda concretar en Aragón, aunque desconoce si el mismo se podría cerrar antes de las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo.

En declaraciones a los periodistas en Córdoba junto al candidato del partido a la presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, Garriga ha indicado que desconoce cuando se podrán cerrar los acuerdos pendientes con el PP en Aragón y Castilla y León tras cerrar el de Extremadura, si bien se ha mostrado "convencido" de que el de la región aragonesa "va a ser el próximo acuerdo al cual lleguemos con el PP".

No obstante, ha matizado que "aún queda mucho trabajo por hacer y muchas conversaciones y muchos papeles que cruzar", por lo que por ahora es momento de "apartar las diferencias entre unos y otros" y "poner en el centro los intereses, en este caso, de los ciudadanos de Aragón", aunque el acuerdo al que espera llegar allí tendrá como "base" el alcanzado en Extremadura.

Ha agradecido la "magnífica disposición" de la líder del PP de Extremadura, María Guardiola, y que también están encontrando en el líder de Aragón, Jorge Azcón, que es lo que "hay que poner en valor hoy" más allá de las "diferencias que algunos intenten sembrar entre el PP y Vox".

Además, se ha mostrado "sorprendido" de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, cuestionen el concepto de "prioridad nacional" rubricado en el acuerdo de Gobierno de coalición en Extremadura, ya que está "convencido" de que "el cien por cien de los españoles lo que quieren es que los que vayan primeros en la cola sean los españoles".

"Lo que hemos acordado es absolutamente legal, no es excluyente, y mal que les pese a unos o a otros nosotros vamos a seguir defendiendo a los españoles por encima del resto", ha asegurado Garriga, quien ha señalado que afirmar que ese concepto es ilegal o inaplicables es por "falta de información".

Por su parte, Gavira ha lamentado que el líder del PP andaluz y candidato a la reelección a la presidencia de la Junta, Juanma Moreno, prefiera "su estabilidad y su comodidad antes que la de los andaluces" tras afirmar ayer que quiere llegar a una mayoría absoluta que le evite el "trance" de tener que dialogar con Vox.

"A partir del 17 de mayo será lo que quieran los andaluces, y si el señor Moreno Bonilla no quiere sentarse ni hablar con Vox, que es lo que han hecho en otras regiones de España" pues "tiene como alternativa al PSOE de los eres y de los prostíbulos", ha concluido Gavira. EFE

(foto) (vídeo)