Un juzgado de Melilla deniega reponer la estatua de Franco, avalada por la Ley de Memoria

Melilla, 21 abr (EFE).- La Sección Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Melilla, plaza número 2, ha acordado denegar la reposición de la estatua de Franco, que fue retirada en 2021 en virtud de un acuerdo de la Asamblea de la ciudad autónoma, por considerar que está avalada por la Ley de Memoria Histórica.

En una sentencia, notificada este martes a las partes, el tribunal desestima el recurso presentado por la Fundación Nacional Francisco Franco y la plataforma patriótica Millán Astray y avala la actuación de la ciudad autónoma enmarcándola en la Ley de Memoria Histórica.

Según el tribunal, el sistema democrático actual tolera la posibilidad de un amplio margen de planteamientos políticos, pero “no puede legitimar planteamientos jurídicos contrarios a la esencia del mismo”. EFE