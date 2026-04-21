Sumar pide al PP que, si no puede apoyar la prórroga de alquileres, al menos se abstenga

Madrid, 21 abr (EFE).- La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, ha pedido este martes al PP que se abstenga en la votación -la semana que viene- del decreto ley que prorroga dos años los contratos de alquiler si no puede apoyarlo.

"Igual son multipropietarios y no se atreven a votar a favor. Bueno, pues hay otras opciones de voto, pero en todo caso no deberían votar en contra de sus propios votantes y de la mayoría de la ciudadana española", ha afirmado en rueda de prensa.

Además, ha opinado que el PSOE "debería ser más contundente en su implicación" para lograr que el decreto sea convalidado en la cámara.

Barbero ha recordado que, según una encuesta encargada por el eurogrupo de La Izquierda, más del 73 % de los ciudadanos dicen que quieren esta prórroga, por lo que ha considerado "inaudito" que los 'populares' voten en contra.

"Van a votar en contra del 73 % de la población? Nosotros no seríamos capaces, es inaudito. No se pude votar en contra del 73 % del país", ha insistido.

Y ha recalcado que, si no es por "responsabilidad", permitan que este decreto salga adelante por interés electoral, ya que un tercio de su electorado se replantearía el voto al PP si se opone a la normativa, según datos de la misma encuesta.

A este respecto, ha asegurado que no hace ningún "descargo de la responsabilidad" de otros grupos como Junts -que ve "inviable" la prórroga-, pero ha precisado que el PP es el partido que gobierna en once de las diecisiete comunidades autónomas "y tiene que responder ante esa ciudadanía que gobierna".

La semana que viene Sumar tiene previstas reuniones con el PNV y Coalición Canaria para tratar este asunto e intentará hablar y negociar con todos los grupos "hasta el último minuto antes de la votación", según el portavoz adjunto de Sumar, Alberto Ibáñez.

En la misma rueda de prensa, éste ha criticado que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, pusiera ayer en cuestión la seguridad jurídica de las solicitudes de prórroga si el decreto no es convalidado.

"Lo que ayer hizo la ministra de Vivienda es un poco peligroso, porque lo que tenía que hacer era defender a su Gobierno y defender el Estado de Derecho (...) Cualquier otra cosa es no ayudar y creo que ayer en la Cadena Ser se equivocó la ministra", según el diputado de Compromís.

En su opinión, Isabel Rodríguez "tendría que empezar a decidir si quiere ser ministra de Vivienda o candidata del PSOE a alguna comunidad autónoma". EFE