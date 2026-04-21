Espana agencias

Sumar pide al PP que, si no puede apoyar la prórroga de alquileres, al menos se abstenga

Guardar

Madrid, 21 abr (EFE).- La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, ha pedido este martes al PP que se abstenga en la votación -la semana que viene- del decreto ley que prorroga dos años los contratos de alquiler si no puede apoyarlo.

"Igual son multipropietarios y no se atreven a votar a favor. Bueno, pues hay otras opciones de voto, pero en todo caso no deberían votar en contra de sus propios votantes y de la mayoría de la ciudadana española", ha afirmado en rueda de prensa.

Además, ha opinado que el PSOE "debería ser más contundente en su implicación" para lograr que el decreto sea convalidado en la cámara.

Barbero ha recordado que, según una encuesta encargada por el eurogrupo de La Izquierda, más del 73 % de los ciudadanos dicen que quieren esta prórroga, por lo que ha considerado "inaudito" que los 'populares' voten en contra.

"Van a votar en contra del 73 % de la población? Nosotros no seríamos capaces, es inaudito. No se pude votar en contra del 73 % del país", ha insistido.

Y ha recalcado que, si no es por "responsabilidad", permitan que este decreto salga adelante por interés electoral, ya que un tercio de su electorado se replantearía el voto al PP si se opone a la normativa, según datos de la misma encuesta.

A este respecto, ha asegurado que no hace ningún "descargo de la responsabilidad" de otros grupos como Junts -que ve "inviable" la prórroga-, pero ha precisado que el PP es el partido que gobierna en once de las diecisiete comunidades autónomas "y tiene que responder ante esa ciudadanía que gobierna".

La semana que viene Sumar tiene previstas reuniones con el PNV y Coalición Canaria para tratar este asunto e intentará hablar y negociar con todos los grupos "hasta el último minuto antes de la votación", según el portavoz adjunto de Sumar, Alberto Ibáñez.

En la misma rueda de prensa, éste ha criticado que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, pusiera ayer en cuestión la seguridad jurídica de las solicitudes de prórroga si el decreto no es convalidado.

"Lo que ayer hizo la ministra de Vivienda es un poco peligroso, porque lo que tenía que hacer era defender a su Gobierno y defender el Estado de Derecho (...) Cualquier otra cosa es no ayudar y creo que ayer en la Cadena Ser se equivocó la ministra", según el diputado de Compromís.

En su opinión, Isabel Rodríguez "tendría que empezar a decidir si quiere ser ministra de Vivienda o candidata del PSOE a alguna comunidad autónoma". EFE

Últimas Noticias

València contratará personal de refuerzo por la regularización y exige su pago al Gobierno

Infobae

Podemos denuncia a Vox por los incidentes en el acto de Abascal en Granada

Infobae

Dos detenidos por el acoso a una furgoneta con una bandera del Atlético de Madrid

Infobae

Un juzgado de Melilla deniega reponer la estatua de Franco, avalada por la Ley de Memoria

Infobae

Sumar reta a Junts a apoyar la prórroga de alquileres en el Congreso para demostrar así que no es "racista ni clasista"

Sumar reta a Junts a apoyar la prórroga de alquileres en el Congreso para demostrar así que no es "racista ni clasista"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Tribunal Supremo confirma la anulación parcial de la “zona de bajas emisiones” en Madrid al rechazar el recurso del Ayuntamiento

El Tribunal Supremo confirma la anulación parcial de la “zona de bajas emisiones” en Madrid al rechazar el recurso del Ayuntamiento

La Justicia expulsa de España a un colombiano pillado en Barajas con 21 paquetes de cocaína en su maleta: le impone una multa de cuatro veces el valor de la droga

La exsecretaria de Ábalos asegura que todos los viajes de Jessica los pagaba Koldo con una tarjeta personal: “Nunca se utilizó dinero público”

El jefe de gabinete de Illa, Eduard Rivas, investigado por el desvío de fondos públicos cuando era alcalde de Esparraguera

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un saharaui que alegó que Marruecos no quería atender a su hijo con una enfermedad grave

ECONOMÍA

Estos son los tres documentos que necesitas para conocer todos tus derechos laborales

Estos son los tres documentos que necesitas para conocer todos tus derechos laborales

La AIE confirma que se necesitarán dos años para recuperar la normalidad aunque el estrecho de Ormuz se reabra de inmediato

Esto es lo que cuesta mantener el estadio Metropolitano un día, según un experto en finanzas

Tres de cada cuatro españoles creen que los propietarios de varias viviendas deberían pagar más impuestos

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 21 de abril

DEPORTES

El Real Madrid gana la ‘Youth League’ con otro milagro del “nuevo Courtois”

El Real Madrid gana la ‘Youth League’ con otro milagro del “nuevo Courtois”

Carlos Alcaraz deja en el aire su presencia en Roland Garros debido a su lesión de muñeca: “No puedo dar un plazo para volver”

Martín Landaluce estrena top100 en el Mutua Madrid Open: “Es muy especial verme ahí. Creo que es algo que todos desde pequeños queremos”

Paula Badosa regresa al Mutua Madrid Open en busca de recuperar su mejor nivel: “Cuando me encuentre a mí misma el tenis va a salir”

Rafa Jódar, ante su debut en el Mutua Madrid Open: “Estos torneos son nuevos para mí. Tengo que coger experiencia”