Podemos denuncia a Vox por los incidentes en el acto de Abascal en Granada

Granada, 21 abr (EFE).- Podemos Andalucía ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Granada por los incidentes ocurridos el 16 de abril durante un acto de precampaña de Vox en el que participaba Santiago Abascal, quien instó a los asistentes a expulsar a un grupo de manifestantes que protestaban detrás del cordón policial.

Según ha informado este martes Podemos, la denuncia señala que al inicio del acto celebrado en Granada el denominado "servicio de orden" de Vox avanzó hacia personas que protestaban pacíficamente y rompió el cordón policial, lo que causó "una situación de tensión, desórdenes públicos y provocó lesiones".

Además ha denunciado que, según se aprecia en las imágenes difundidas, integrantes de dicho dispositivo portaron presuntamente porras extensibles, un arma prohibida para particulares, lo que a juicio de la formación aumenta la gravedad de los hechos denunciados.

Podemos ha solicitado así a la Fiscalía que investigue lo ocurrido, depure responsabilidades penales y analice tanto la actuación de los autores materiales como la posible responsabilidad de quienes pudieron haber ordenado o alentado la intervención del dispositivo de seguridad.

La secretaria institucional de Podemos Andalucía y candidata número 2 de Por Andalucía por Sevilla, Alejandra Durán, ha calificado como "intolerable" que desde Vox se aliente la violencia.

"Son los principales responsable de lo ocurrido allí. Las imágenes muestran a personal de seguridad portando armas ilegales como porras extensibles. La justicia debe investigar y llegar hasta el fondo para evitar normalizar este tipo de actuaciones antidemocráticas", ha criticado Durán.

Desde la formación morada se ha subrayado la necesidad de que la investigación "llegue hasta el fondo de los hechos" para garantizar el respeto a los derechos fundamentales y a la protesta pacífica. EFE