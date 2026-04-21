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La distribución alimentaria venderá más marca blanca para diferenciarse, según un estudio

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Madrid, 21 abr (EFE).- Un estudio de la consultora McKinsey & Company y de la patronal europea de distribución minorista y mayorista EuroCommerce apunta a que este año el sector de la venta de alimentos va a registrar "un ligero aumento de volumen" y que los detallistas continuarán "reforzando sus propuestas de marca blanca".

La marca blanca ya contaba a finales de 2025 con una cuota del 40 % en Europa, un porcentaje que, según McKinsey y EuroCommerce seguirá aumentando, ya que el 90 % de los consumidores ha declarado que "seguirá comprando marca blanca en el mismo nivel o por encima del actual", pese a que la intención de ahorro en la compra baja en Europa.

Esa enseña del distribuidor -han añadido- "ha dejado de competir solo en precio y se está convirtiendo en una propuesta de valor cada vez más diferenciada, con surtidos prémium, orgánicos, locales o free-from (libre de) que ganan relevancia".

Las tendencias en el sector alimentario también se ven marcadas por el impulso de la "alimentación preparada" y del "consumo listo para comer o listo para llevar" que demanda la Generación Z y los Mileniales, ya que para estos colectivos, "la conveniencia" se sitúa "por encima de la cocina".

El informe "El panorama del sector de la alimentación en Europa en 2026 (The State of Grocery 2026: Europe) -realizado a partir de encuestas antes del inicio de la guerra de Irán- también arroja que las empresas minoristas mejorarán la implementación de la inteligencia artificial (IA) en sus procesos, aunque a la vez agrega que aún no tiene un impacto en su beneficio de explotación (ebit).

En un comunicado, fuentes de ambas organizaciones han explicado que, aunque aún "el sector sigue bajo presión", en gran medida porque "los ratios de costes se sitúan en niveles históricamente altos", también percibe "un renovado impulso" de la actividad.

Ese "optimismo" varía entre los directivos consultados del norte de Europa, donde el 63 % anticipa "una mejora de las condiciones de mercado" y los de Europa occidental, entre los que solo el 11 % espera una mejora.

Según el análisis, realizado con la información de 35 directivos del sector y de más de 15.000 consumidores de 14 países europeos, las empresas de distribución alimentaria se centran ahora en adaptarse a las nuevas necesidades del consumidor, en abordar el reto del crecimiento y la productividad y en diferenciarse de sus competidores.

El informe detalla que los directivos trabajan para rebajar la presión sobre los costes y márgenes, conseguir un crecimiento más allá del negocio principal de la firma y que están atentos a las "sinergias paneuropeas" (core) y a la actividad de fusiones y adquisiciones (M&A) que se producen en el sector.

Al cierre de 2025, la distribución alimentaria europea registró unas ventas un 3,4 % superiores que las de 2024 impulsadas por la inflación de precios del 2,9 % y el aumento de volúmenes del 0,6 %.EFE

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