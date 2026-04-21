Javier Hidalgo (Globalia) sitúa a Aldama como canal de comunicación con varios ministerios

Madrid, 21 abr (EFE).- El ex consejero delegado de Globalia -matriz de Air Europa- Javier Hidalgo ha definido al comisionista Víctor de Aldama como un "canal de comunicación" con los "distintos ministerios", no solo Transportes, y ha restado valor a los mensajes que este le enviaba: "ni contesto".

Hidalgo ha testificado este martes en el juicio que celebra el Tribunal Supremo contra Aldama, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García por presuntos amaños en contratos de mascarillas durante la pandemia.

Además de esas supuestas irregularidades, la Fiscalía acusa a Ábalos de promover, a petición de Aldama, la publicación de una nota de prensa por parte del Ministerio el 8 de agosto de 2020 que "anticipaba la posición favorable" del Gobierno y el progreso de las gestiones para que Air Europa recibiese el rescate que finalmente percibió en noviembre de 2020.

En varias ocasiones, ha reiterado Hidalgo que la nota de prensa "nunca se produjo ni se pidió por parte de la compañía". "No he visto ninguna nota oficial por parte del Ministerio", ha indicado el accionista de Globalia.

Según su relato, el único comunicado oficial que obtuvo la compañía fue el 9 de septiembre por parte de la SEPI, para que se lo pudiesen mostrar a sus acreedores sobre que el proceso de rescate ya estaba en marcha.

Preguntado en numerosas ocasiones por el papel de Aldama, Hidalgo ha explicado que "llevaba la parte institucional" y la "comunicación con diferentes ministros", igual que la llevaba él. "Evidentemente el señor Ábalos tenía que estar informado, al igual que el Ministerio de Economía", ha apuntado.

Durante el rescate, ha dicho que Aldama "era un canal transmisor, simplemente", si bien la documentación se requería "a través de la compañía aérea", y ha reconocido que alguna vez fue con el empresario a algún ministerio, en concreto "al Ministerio de Transportes y al de Economía".

De las informaciones que le transmitía Aldama, "algunas eran verdad y otras medias verdades y algunas más un tema de cinismo que otra cosa". Y sobre Koldo García ha dicho que simplemente le saludaba y despedía cuando iba al Ministerio.

La Fiscalía y la acusación popular le han recordado los mensajes y audios que Aldama le envió, a veces los meses cercanos al rescate, a los que Hidalgo les ha restado importancia: algunos simplemente eran de ánimo porque eran momentos muy duros y en más de una ocasión ha dicho que no los contestaba.

El rescate, ha añadido, tenía "muchísima importancia" porque Globalia solo había recibido 140 millones de euros al inicio de la pandemia, frente a los mil millones que percibieron otros competidores, como Iberia, de manera que "la sangría de caja era muy importante".

En cualquier caso, ha indicado que "el préstamo" -tal y como ha llamado en todo momento Hidalgo al rescate- tenía "condiciones sibilinas", "estrangulando a la compañía", porque se exigía la destitución del consejero delegado -puesto que él ocupaba-.

"Es el préstamo con peores condiciones que se ha dado, no solo en España, sino en el mundo entero, y que por cierto hemos devuelto con un año de antelación y 140 millones de intereses", ha subrayado, a la vez que ha rechazado que Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, influyese en el rescate.

Y ha negado tanto haber pagado 500.000 euros a Ábalos y su exasesor por el rescate como saber nada acerca de un alojamiento vacacional en Marbella que el fiscal considera una mordida de Aldama al exministro por la supuesta gestión en favor del rescate.

Aldama, según Hidalgo, cobraba 10.000 euros de la compañía por "funciones muy amplias", entre ellas mediación de contratos de vuelos charter y la negociación de los vuelos que transportaron mascarillas en pandemia, con un papel de "asesor" y un "perfil de empresario".

Hidalgo también ha negado conocer a la empresa Soluciones de Gestión, que centra el juicio por la adjudicación de dos contratos de mascarillas por parte de organismos dependientes de Transportes.

Un año antes del rescate, en septiembre de 2019, Air Europa contrató a Aldama para recuperar una deuda de 200 millones de dólares del Gobierno de Venezuela que la compañía lleva desde 2013 intentando recuperar sin éxito.

En este punto, el abogado de Aldama le ha preguntado si le consta que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero hiciese esas gestiones antes que él. A Hidalgo no le consta, al igual que no sabe nada acerca de la visita de la actual presidenta venezolana Delcy Rodríguez a España en 2020, aunque sí ha indicado que Aldama tenía buena relación con ella y el ministro de Turismo de ese país.

Antes que Hidalgo ha comparecido el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, que fue detenido en 2024 cuando era agregado del Ministerio del Interior en la Embajada de Caracas y que ha rechazado declarar al estar investigado en la Audiencia Nacional por recibir presuntamente pagos de Aldama a cambio de asegurar protección a la presunta organización criminal.EFE

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