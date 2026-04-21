Exsecretaria de Ábalos confirma dos reuniones con Aldama y el exCEO de Air Europa y que Jéssica fue a 13 viajes

Ana María Aranda, exsecretaria de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, ha declarado como testigo en el juicio del Tribunal Supremo que Jéssica Rodríguez, expareja del exministro, le acompañó en 13 de 293 viajes oficiales contabilizados durante su etapa en el cargo. Además, ha señalado que vio a Ábalos reunirse en dos ocasiones con el empresario Víctor de Aldama y con el exCEO de Air Europa Javier Hidalgo.

Aranda ha precisado en su testifical este martes que Jéssica acompañó al entonces ministro a viajes "al extranjero y nacionales", pero que "jamás" se pagaron con dinero público, sino con la tarjeta de crédito del exasesor ministerial Koldo García.

La exsecretaria ha abierto la séptima sesión del juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas, en el que están acusados Ábalos, Koldo y Aldama.

Sobre los salvoconductos presuntamente expedidos desde Transportes a determinadas personas para poder saltarse las restricciones de movilidad durante la pandemia, Aranda ha señalado que recuerda haberlos cumplimentado por órdenes "solamente del asesor", de Koldo.

Y ha indicado que se trataba de un "modelo" que llegaba desde la Dirección General del Ministerio y que ella se encargaba de rellenar el formulario con los datos de las personas que le "daban".

A preguntas del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, la exsecretaria ha testificado que lo que Koldo le pedía ella lo hacía como "una ejecución de un acto administrativo, que era cumplimentar ese modelo", y entendía que se trataba de un trabajo "para el ministro".

Si bien no ha recordado exactamente cuántos de esos salvoconductos expidió, Aranda ha señalado que fueron unos "20, 30 o 40", y que tampoco recuerda si cumplimentó esos documentos para conocidos de Aldama.

VIO A ALDAMA EN TRES REUNIONES EN EL MINISTERIO

En cuanto a las reuniones del empresario en el Ministerio de Transportes, la exsecretaria ha manifestado que recuerda haberle visto en varias ocasiones, entre ellas en tres reuniones de Ábalos: una con el gobernador de Oaxaca (México) y "otras dos con el CEO de Globalia y Javier Hidalgo", el exCEO de Air Europa.

Aranda ha declarado que veía al empresario por las dependencias del Ministerio, "algunas veces acompañado de Koldo García", pero que no recuerda haberle visto con el asesor dentro del despacho del ministro sin que estuviera Ábalos presente.

Por otro lado, ha indicado que Aldama entraba "por el patio de altos cargos que utilizaba el ministro y subía por el ascensor" que usaba Ábalos.

Por su parte, la exsecretaria del empresario, Piedad Losada, ha declarado como testigo que Koldo le llamó "una vez" a su móvil y que le pasó con el ministro por unos problemas con sus vecinos en su piso de Valencia.

Preguntada por Luzón, Losada ha señalado que Aldama le comunicó la "intención" del empresario Claudio Rivas --dueño de Villafuel, sociedad epicentro del 'caso hidrocarburos'-- de comprar una vivienda en La Alcaidesa, en Cádiz, que el exministro disfrutó.

"A raíz de ahí, yo tuve contacto con la comercializadora y estuve haciendo unas gestiones de intermediación para que se firmara la compraventa para la sociedad Have Got Time, cuyos datos me pasaron Víctor de Aldama y Leonor González Pano, que era la administradora de esa sociedad", ha señalado.

La exsecretaria, que está siendo investigada en la Audiencia Nacional en el 'caso Koldo', se ha acogido a su derecho a no responder a las preguntas del resto de las partes.

ALDAMA EN INDUSTRIA PARA UNA SUBVENCIÓN MUSICAL

También ha testificado Juan Ignacio Díaz Bidart, que fue jefe de Gabinete de Reyes Maroto cuando era ministra de Industria, sobre una reunión que mantuvo el 28 de diciembre de 2020 con los representantes de la empresa Villafuel, Rivas y Pano, que querían obtener la licencia para operar con hidrocarburos.

Bidart ha declarado que Koldo fue el que le pidió que se reuniera con Villafuel: "Me hizo una llamada de teléfono y me habló de una empresa de hidrocarburos. Y el mismo día de la reunión recibí un mensaje en el cual venía la relación de personas y me hablaba de una comercializadora".

Según ha relatado, los representantes de esa empresa hicieron una presentación de sus negocios y hablaron de su solicitud para una licencia. "Y nosotros ahí le decimos que no somos competentes para este punto y le remitimos a la Secretaría de Estado de Energía", ha puntualizado.

El testigo, que ha negado haberse reunido junto a Koldo y Aldama, ha asegurado que el entonces asesor de Ábalos entró a la reunión, les presentó, se marchó y no volvió a entrar, así como que no tuvo ningún contacto con Ábalos ni presión de Koldo.

Y ha afirmado que vio a Aldama, al que ha dicho que no conoce, en una reunión "con otras personas" en el Ministerio de Industria sobre un promotor musical para "solicitar una subvención para un evento musical durante la pandemia". "Es una reunión que cerró la ministra con otra persona de las que asistía", ha apostillado.