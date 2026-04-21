El reto de Sinner, la reválida de Jódar

Santiago Aparicio

Madrid, 20 abr (EFE).- Un nuevo registro sin precedentes al alcance, la conquista de cinco Masters 1000 seguidos, y el triunfo de un evento que aún no forma parte de su palmarés, estimulan a Jannik Sinner en Madrid, consolidado en el número uno de una clasificación mundial en la que crece Rafael Jódar, el aliciente del Mutua Madrid Open ante la ausencia de Carlos Alcaraz.

No habrá batalla entre los dos mejores del circuito en la Caja Mágica. Ni un nuevo episodio del nuevo clásico instalado en el tenis actual. La lesión en la muñeca derecha del murciano ha provocado su baja por segundo año seguido en Madrid. Su puesta a punto con Roland Garros en el horizonte es lo relevante para su temporada.

La ausencia del ganador de siete Grand Slam dispara la perspectiva de Jannik Sinner que afronta su cuarta presencia en la Caja Mágica, con los cuartos de final que alcanzó en 2024 como mejor resultado. Sin Alcaraz, Madrid centra su ilusión en Rafa Jódar. El madrileño, en su primer año como profesional, se ha disparado en este arranque de temporada, ya ha ganado su primer título del circuito y a los diecinueve años ya está a un paso de situarse entre los cuarenta mejores del mundo.

Sin embargo, el reto principal de Sinner está en lograr cinco Masters 1000 consecutivos, algo que nunca nadie ha hecho en la historia del tenis. El italiano, que al imponerse en Montecarlo a Alcaraz acumuló cuatro del tirón -París 2025 e Indian Wells, Miami y Montecarlo en este 2026-, se situó a la altura de Novak Djokovic y Rafa Nadal.

Sinner posee ya ocho títulos del Masters 1000, pero Madrid no está entre ellos. Su cosecha en torneos de este nivel carece del éxito en la Caja Mágica y también en Roma. En esta ocasión, el italiano espera rival. Su camino comenzará con un jugador de la fase previa o un repescado y después esperan jugadores como el canadiense Gabriel Diallo, el australiano Alex de Miñaur, el ruso Andrey Rublev, el brasileño Joao Fonseca o el estadounidense Ben Shelton.

La falta de Alcaraz alimenta el panorama de otros reclamos del torneo como el alemán Alexander Zverev, segundo cabeza de serie y en el lado opuesto del cuadro, o el ruso Daniil Medvedev, a pesar de que nunca ha brillado en la Caja Mágica y su conocido desprecio de la tierra batida.

El germano, tercer jugador del mundo, suele ofrecer un estupendo rendimiento en Madrid, un evento que se le da bien por las condiciones. De hecho, ganó en 2018 y 2021 y fue finalista en 2022. Apunta a su tercer éxito en Madrid el alemán poseedor de veinticuatro títulos, ninguno del grand Slam y ninguno hasta ahora en lo que va de curso.

En el recorrido de Zverev asoman en los cuartos de final donde puede toparse con Medvedev y protagonizar un nuevo capítulo de su rivalidad. El ruso antes se verá con el canadiense Denis Shapovalov o el estadounidense Reilly Opelka o el italiano Flavio Cobolli, con los veteranos Grigor Dimitrov y el francés Gael Monfils en el horizonte.

Casper Ruud, vigente campeón, llegará a Madrid fuera del top diez. Defiende los 1000 puntos que le proporcionó la edición del pasado curso. Ruud tuvo que retirarse del Masters 1000 de Montecarlo por una lesión en octavos de final contra Felix Auger Aliassime y no participó en el torneo de Barcelona.

El tenis español se aferra al desempeño de Rafa Jódar, el aire fresco de la Armada en el circuito. El madrileño de 19 años debuta en la Caja Magica donde tiempo atrás acudía como espectador o como sparring de jugadores.

En su primer año como profesional y después de disputar a buen nivel las Finales Next Gen en Yeda -fue el único que ganó al vencedor, el estadounidense Learner Tien-, ha dado el salto al circuito. Ha crecido en cada torneo el jugador de 19 años que ganó en Marrakech su primer título y que estuvo a un paso de la final en el torneo de Barcelona, de categoría 500 derrotado por el francés Arthur Fils, vencedor y ganador del título.

El español, que hace sólo un año estaba más allá de los 600 primeros, es ahora el 42 del mundo. El aspecto emotivo del torneo lo pone Roberto Bautista que ha anunciado su retirada del tenis a final de año y que jugará por última vez en la Caja Mágica. El castellonense comienza con el argentino Thiago Agustín Tirante.

Pablo Carreño, que debutará contra el húngaro Marton Fucsovics, tiene en el siguiente tramo a otro de los grandes expectativas españolas, Alejandro Davidovich. Jaume Munar, el segundo mejor en el ránking después de Alcaraz, arranca contra el kazajo Alexander Shevchenko y después tendrá al vigente campeón, el noruego Casper Ruud en segunda ronda. Martín Landaluce es otro de los que acapara la atención y jugará contra el australiano Adam Walton en su primer partido. EFE