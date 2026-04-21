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Confirman 33 años de cárcel para pandillero acusado de intentar asesinar a tres jóvenes

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Madrid, 21 abr (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado la condena a 33 años de cárcel a un joven acusado de intentar asesinar a otros tres para demostrar el "dominio" de la banda a la que pertenecía, los Trinitarios, a la salida de una discoteca del barrio de Carabanchel de Madrid en 2023.

Los magistrados del alto tribunal rechazan íntegramente el recurso de apelación interpuesto por la defensa del condenado y ratifican el fallo de la Audiencia Provincial, que consideró probado que Erick J. M.B. pertenecía a los Trinitarios y actuó con el fin de exhibir el "dominio" de su organización frente a la banda rival Dominican Don't Play (DDP).

Y confirman, al considerarla motivada y ajustada a derecho, la sentencia que le condenó a 33 años de prisión por tres delitos de asesinato en grado de tentativa.

La sentencia valida la valoración de la prueba realizada en primera instancia y subraya que el acusado fue identificado por un testigo presencial, tenía restos de sangre cuando fue detenido y su teléfono le situó en el lugar del ataque. Además se registraron llamadas realizadas justo antes de la agresión a un miembro probado de la banda.

Para los magistrados es adecuado aplicar la agravante por pertenencia a grupo criminal, ya que el acusado pertenece a una banda considerada ilegal y ejecutó la agresión, junto a otras tres personas no identificadas, "como un acto de dominio y ostentación de autoridad frente a la banda rival Dominican Don´t Play (DDP)".

La sentencia avala que se trata de una banda violenta que mantiene rivalidad con los DDP y que ha sido considerada organización criminal en varias sentencias.

Así la sentencia considera probado que la madrugada del 28 de diciembre de 2023 el acusado, junto a otros tres individuos no identificados, acudió a la discoteca Fénix de la calle Emperatriz Isabel, armado con machetes de gran tamaño.

Allí gritaron "patria" —lema característico de los Trinitarios— y atacaron de forma "organizada y premeditada" a tres jóvenes que salían del local y que se encontraban totalmente desprevenidos y desarmados.

La víctima más grave recibió tres impactos de machete en la espalda de tal intensidad que dejaron a la vista uno de sus pulmones.

Los otros dos agredidos sufrieron cortes profundos en el cuello y extremidades, incluyendo la sección de tendones y arterias, lesiones que habrían resultado letales de no ser por la rápida intervención médica.

Además de las penas de cárcel, el condenado deberá indemnizar a las víctimas con un total de 60.084 euros por las lesiones y secuelas causadas.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo. EFE

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