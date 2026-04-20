Espana agencias

Un gen determina si las células de cáncer de mama forman metástasis o están 'dormidas'

Guardar

Madrid, 20 abr (EFE).- Un gen puede determinar si las células responsables del cáncer de mama tienen potencial para formar metástasis o si van a permanecer 'dormidas', y ese conocimiento podría abrir nuevas vías para identificar los tumores con alto riesgo de desarrollar metástasis y mejorar la clasificación de los pacientes.

Lo han revelado investigadores del Instituto de Neurociencias de la Universidad Miguel Hernández (CSIC-UMH), que han identificado ese gen (Prrx1) como el regulador del potencial metastásico en el cáncer de mama, y han publicado los resultados de su trabajo en la revista Nature Communications.

La investigación demuestra que la capacidad de generar metástasis no es aleatoria, sino que está predeterminada por niveles específicos de este gen en el tumor original.

Cuando el gen presenta una actividad intermedia, las células logran un equilibrio peligroso entre movilidad y división, permitiéndoles colonizar otros órganos con éxito, y por el contrario, niveles extremos del mismo gen pueden provocar que las células permanezcan en un estado de letargo o pierdan su capacidad de anidación.

Identificar qué células de un tumor formarán metástasis es uno de los grandes retos en la oncología, ha recordado el CSIC en una nota difundida este lunes, y ha valorado que este trabajo revela que estas células pueden identificarse ya en el tumor primario.

A partir de un modelo de ratón y de datos de pacientes, el estudio, que ha sido desarrollado por el laboratorio de Plasticidad Celular en Desarrollo y Enfermedad dirigido por Ángela Nieto, muestra una población de células en el borde invasivo del tumor capaz de invadir y de dividirse o de entrar en letargo.

Según ha explicado Raúl Jiménez Castaño, primer autor del estudio, ese gen actúa como un auténtico regulador maestro del comportamiento tumoral: “Recientemente descubrimos que Prrx1 era crucial para la diseminación del cáncer y, gracias a este trabajo, ahora sabemos que no solo activa los programas que permiten a las células desprenderse del tumor primario, sino que también controla su capacidad de dividirse y formar metástasis o, por el contrario, entrar en un estado de letargo que puede durar años”.

Para llegar a estas conclusiones, el equipo combinó modelos genéticos en ratón, análisis de célula única, estudios de cromatina y técnicas que permiten observar la organización y el comportamiento de las células directamente en el tejido tumoral.

El procesamiento y análisis de los datos generados a partir de miles de células estuvo liderado por el experto en bioinformática del equipo, el investigador Nitin Narwade.

Además, en colaboración con la catedrática Gema Moreno Bueno, de la Universidad Autónoma de Madrid y la Fundación MD Anderson Cancer Center España, los investigadores analizaron muestras de pacientes con cáncer de mama y detectaron patrones similares de expresión de ese gen, lo que sugiere que el mecanismo descrito podría tener una relevancia directa en la clasificación y el pronóstico clínico. EFE

Últimas Noticias

La jefa de Protección Civil de Valencia intentó sugerir el Es-Alert una hora y media antes

Infobae

Maíllo: "El PSOE dice mucho de izquierdas en campaña, pero luego le tiemblan las piernas"

Infobae

Antonio Maíllo plantea "comprar o expropiar el uso de los hospitales privados"

Infobae

Los análisis de las muestras del registro del chalé en el caso Esther López estarán mañana

Infobae

Sinner arranca con un rival de la previa con Rafa Jódar, en su camino

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Felipe González expresa su “respeto y admiración” por el “liderazgo” de María Corina Machado: “Espero que sea tuyo e inmediatamente el futuro”

Felipe González expresa su “respeto y admiración” por el “liderazgo” de María Corina Machado: “Espero que sea tuyo e inmediatamente el futuro”

María Corina Machado insiste en una repetición electoral pese a su “victoria contundente” y acusa a Zapatero de no facilitar una salida democrática en Venezuela

Absuelven a una ganadera de 74 años que había sido condenada por abandonar a sus vacas provocando la muerte de 25 de ellas: no se ha demostrado que hubiera intención

Nulo el despido de una camarera que fue pillada tomando tinto de verano estando de baja por diabetes: tienen que indemnizarla con 24.000 euros

El juicio del ‘caso mascarillas’ da un paso más con la declaración de quienes estaban en los despachos donde se tomaron las decisiones durante la pandemia

ECONOMÍA

Una empresa francesa quiere quedarse con el aceite español y estudia la compra de Deoleo, la compañía que controla la marca Carbonell

Una empresa francesa quiere quedarse con el aceite español y estudia la compra de Deoleo, la compañía que controla la marca Carbonell

Lucía Menéndez, abogada: “Si tu herencia tiene usufructo, no es tan tuya como crees”

Juanma Lorente, abogado: “Vas muy tarde si no has hablado con tu empresa de las vacaciones de verano”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Vivir en un convento con toque de queda por 800 euros al mes: la oferta de alquiler que ha sorprendido a una profesora en Madrid

DEPORTES

David Cantero, la nueva joya del triatlón español: “Bendito problema poder ser referente de la gente joven”

David Cantero, la nueva joya del triatlón español: “Bendito problema poder ser referente de la gente joven”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

La Guardia Civil y el pueblo gitano se enfrentan en un partido de fútbol contra los prejuicios: “A quién no le molaría vernos”

La Real Sociedad se impone al Atlético de Madrid y repite la historia 39 años después en la Copa del Rey

La Real Sociedad se impone al Atlético de Madrid y repite la historia 39 años después