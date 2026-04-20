Espana agencias

El PSOE constata que Guardiola "se ha quedado sola" ante un acuerdo "xenófobo y fascista"

Guardar

Mérida, 20 abr (EFE).- La portavoz del PSOE en la Asamblea de Extremadura, Piedad Álvarez, ha constatado este lunes que María Guardiola "se ha quedado sola con Vox" en la defensa de un acuerdo que es "ilegal e imposible", además de "xenófobo, racista y fascista".

Tras señalar también que el pacto "no responde a ninguno de los problemas que tienen los extremeños y las extremeñas", Álvarez lo ha definido como una exhibición del partido de Santiago Abascal para mostrar "cómo le dobla el brazo a la señora Guardiola, cargado de soberbia, de chulería y de naftalina".

Ha considerado novedoso de la alianza PP-Vox algo que ha logrado como es "poner a todo el mundo de acuerdo en contra de la señora Guardiola" ya que desde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, han coincidido en destacar que medidas incluidas en el pacto, como la "prioridad nacional", son ilegales, mientras que Juanma Moreno Bonilla lo ha puesto como ejemplo de lo que no debe suceder en Andalucía.

La portavoz socialista ha lamentado que el acuerdo conocido en la noche del pasado jueves haya puesto de nuevo a Extremadura en el foco nacional y ha dicho que cada vez que Guardiola consigue esto "siempre es para pasar vergüenza".

"Los extremeños y las extremeñas no somos ni racistas ni xenófobos, ni muchísimo menos", ha dicho Álvarez, quien ha considerado igualmente vergonzoso que la región "esté en la opinión pública por la creación de la Consejería de Desregularización", un departamento que "lo único que pretende es destruir" y que está inspirado en "dos personajes" como son el presidente argentino, Javier Milei, y el magnate estadounidense Elon Musk cuando formó parte del Gobierno de Donald Trump.

Para la portavoz del PSOE, todo ello pone de manifiesto que María Guardiola "pasó en su primera legislatura por renunciar a sus principios" y da un paso más en esta segunda "dejándose humillar".

Tras insistir en que el nuevo Gobierno de Extremadura "nace muerto" y no logrará dar estabilidad a la legislatura, justo lo contrario de lo que buscaba Guardiola con su "caprichoso" adelanto electoral, ha dicho que frente a todo ello estará un PSOE extremeño "más fuerte, más unido" para volver a llevar a la región a "la senda del progreso".

Piedad Álvarez ha adelantado que será ella, y no el nuevo secretario general del PSOE extremeño, Álvarez Sánchez Cotrina, quien intervendrá este martes en el debate de investidura ya que el nuevo líder regional de los socialistas se encuentra disfrutando de su permiso de paternidad por el nacimiento de su primer hijo. EFE

Últimas Noticias

Koldo pide la nulidad del juicio en el Supremo mientras investiga la Audiencia Nacional

Infobae

El cineasta Blake Williams lleva su fascinación por el 3D al festival Punto de Vista

Infobae

Gordillo (Vox) dice que la prioridad nacional busca evitar problemas de presión migratoria

Infobae

Gonzalo Villar: "Se tiene que notar ante el Atlético que nos jugamos muchísimo más"

Infobae

Pellegrini apela a la "valentía" para superar el "varapalo" del Braga

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La prensa de Marruecos dispara contra Lamine Yamal y le dice lo que debe hacer para ser “verdaderamente grande”: “Ahí es donde la historia se desmorona”

La prensa de Marruecos dispara contra Lamine Yamal y le dice lo que debe hacer para ser “verdaderamente grande”: “Ahí es donde la historia se desmorona”

Defensa convoca 3.000 plazas para oficiales y suboficiales de Fuerzas Armadas y Guardia Civil en 2026: estos son los plazos y requisitos

El Supremo niega la indemnización a un pasajero que se resbaló en un barco: presentó la demanda cuatro años después del accidente

Bárcenas confirma que ordenó a otro preso destruir las grabaciones que tenía en la nube de Mariano Rajoy: “No debe quedar nada, es mi compromiso”

Felipe González expresa su “respeto y admiración” por el “liderazgo” de María Corina Machado: “Espero que sea tuyo e inmediatamente el futuro”

ECONOMÍA

Una empresa francesa quiere quedarse con el aceite español y estudia la compra de Deoleo, la compañía que controla la marca Carbonell

Una empresa francesa quiere quedarse con el aceite español y estudia la compra de Deoleo, la compañía que controla la marca Carbonell

Lucía Menéndez, abogada: “Si tu herencia tiene usufructo, no es tan tuya como crees”

Juanma Lorente, abogado: “Vas muy tarde si no has hablado con tu empresa de las vacaciones de verano”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Vivir en un convento con toque de queda por 800 euros al mes: la oferta de alquiler que ha sorprendido a una profesora en Madrid

DEPORTES

David Cantero, la nueva joya del triatlón español: “Bendito problema poder ser referente de la gente joven”

David Cantero, la nueva joya del triatlón español: “Bendito problema poder ser referente de la gente joven”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

La Guardia Civil y el pueblo gitano se enfrentan en un partido de fútbol contra los prejuicios: “A quién no le molaría vernos”

La Real Sociedad se impone al Atlético de Madrid y repite la historia 39 años después en la Copa del Rey

La Real Sociedad se impone al Atlético de Madrid y repite la historia 39 años después