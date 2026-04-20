El PSOE constata que Guardiola "se ha quedado sola" ante un acuerdo "xenófobo y fascista"

Mérida, 20 abr (EFE).- La portavoz del PSOE en la Asamblea de Extremadura, Piedad Álvarez, ha constatado este lunes que María Guardiola "se ha quedado sola con Vox" en la defensa de un acuerdo que es "ilegal e imposible", además de "xenófobo, racista y fascista".

Tras señalar también que el pacto "no responde a ninguno de los problemas que tienen los extremeños y las extremeñas", Álvarez lo ha definido como una exhibición del partido de Santiago Abascal para mostrar "cómo le dobla el brazo a la señora Guardiola, cargado de soberbia, de chulería y de naftalina".

Ha considerado novedoso de la alianza PP-Vox algo que ha logrado como es "poner a todo el mundo de acuerdo en contra de la señora Guardiola" ya que desde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, han coincidido en destacar que medidas incluidas en el pacto, como la "prioridad nacional", son ilegales, mientras que Juanma Moreno Bonilla lo ha puesto como ejemplo de lo que no debe suceder en Andalucía.

La portavoz socialista ha lamentado que el acuerdo conocido en la noche del pasado jueves haya puesto de nuevo a Extremadura en el foco nacional y ha dicho que cada vez que Guardiola consigue esto "siempre es para pasar vergüenza".

"Los extremeños y las extremeñas no somos ni racistas ni xenófobos, ni muchísimo menos", ha dicho Álvarez, quien ha considerado igualmente vergonzoso que la región "esté en la opinión pública por la creación de la Consejería de Desregularización", un departamento que "lo único que pretende es destruir" y que está inspirado en "dos personajes" como son el presidente argentino, Javier Milei, y el magnate estadounidense Elon Musk cuando formó parte del Gobierno de Donald Trump.

Para la portavoz del PSOE, todo ello pone de manifiesto que María Guardiola "pasó en su primera legislatura por renunciar a sus principios" y da un paso más en esta segunda "dejándose humillar".

Tras insistir en que el nuevo Gobierno de Extremadura "nace muerto" y no logrará dar estabilidad a la legislatura, justo lo contrario de lo que buscaba Guardiola con su "caprichoso" adelanto electoral, ha dicho que frente a todo ello estará un PSOE extremeño "más fuerte, más unido" para volver a llevar a la región a "la senda del progreso".

Piedad Álvarez ha adelantado que será ella, y no el nuevo secretario general del PSOE extremeño, Álvarez Sánchez Cotrina, quien intervendrá este martes en el debate de investidura ya que el nuevo líder regional de los socialistas se encuentra disfrutando de su permiso de paternidad por el nacimiento de su primer hijo. EFE