El cineasta Blake Williams lleva su fascinación por el 3D al festival Punto de Vista

Pamplona, 20 abril (EFE).- El director estadounidense Blake Williams lleva su exploración y fascinación por el 3D al festival Punto de Vista que se celebra en Pamplona con ‘Forever Young: cine en relieve’, un recorrido por la historia del cine experimental en 3D.

Comisionada por Williams, el programa recoge 7 cortometrajes representativos de esa evolución y cambios que ha ido experimentado el género a lo largo de sus 90 años de existencia bajo la pregunta de qué queda hoy por hacer.

Como ha explicado el cineasta experimental durante una rueda de prensa en Baluarte, el título responde a la idea de que el 3D “es como si nunca llegase a madurar del todo, a diferencia de cómo ha ido evolucionando el sonido o el color, por ejemplo”.

La película con la que arranca este viaje por el 3D es 'Arrivée d'un train en 3D Louis Lumière', proyectada en el año 1936 y que abrió el camino a los siguientes cortos.

Williams ha explicado que el programa está marcado por la experimentación, de ahí que se vayan a presentar seis formatos diferentes a la hora de poder visionar las películas y que pueden entremezclarse en cada una de las piezas.

“Todo esto va a ser divertido, pero quizá un poco caótico porque cada película puede que haga falta diferentes dispositivos”, ha aventurado el cineasta estadounidense.

El propio Williams mostrará su obra 'FELT', que documenta una travesía por el oeste de Estados Unidos justo después de las elecciones presidenciales de 2024; un viaje en coche “especial”, como lo ha descrito, donde pudo conjugar su gusto por viajar y los paisajes.

“Cuando hago una película o viajo, no voy buscando nada en concreto. Lo que sí que tengo claro es que llevo la cámara porque sé que va haber diferentes situaciones y oportunidades que me van a salir”, ha compartido.

Su intención con esta película ha sido “grabar imágenes de esos lugares un poco desprovistos de ideología, en un momento muy cargado políticamente, y que estuvieran en un estado más puro”.

El director ha profundizado acerca de cómo el 3D configura la manera en la que las personas observan y canalizan la realidad y, en este sentido, “aporta un nivel de profundidad y extrañeza en las imágenes, en ocasiones, puede suponer casi el fin del realismo al ver cómo las imágenes salen de la pantalla”.

Preguntado por el futuro del 3D cuando nuevas tecnologías como la IA generativa empiezan a tomar peso en la industria audiovisual, ha respondido que “la IA nunca va a poder replicar lo que pueden hacer los artistas humanos”.

“Yo sigo encantado con el 3D porque sigo descubriendo novedades, como ocurre entre las películas que se van a presentar. Estoy seguro de que en los próximos 10 años se descubrirán cosas que todavía no podemos ni imaginar”, ha manifestado. EFE

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