Gonzalo Villar: "Se tiene que notar ante el Atlético que nos jugamos muchísimo más"

Elche (Alicante), 20 abr (EFE).- El centrocampista del Elche Gonzalo Villar afirmó este lunes, en rueda de prensa, que en el partido del miércoles ante el Atlético de Madrid, correspondiente a la trigésima segunda jornada de LaLiga EA Sports (Primera División), “se tiene que notar muchísimo más” que su equipo, inmerso en la pelea por la permanencia, necesita los tres puntos en juego.

“No tenemos que pensar en las circunstancias en las que vienen ellos. Son un grande y hay que tenerles respeto siempre”, dijo el murciano, que reiteró que, ante un Atlético sin mucho en juego en la Liga, debe imponerse “el hambre del equipo y la racha que tenemos”.

El jugador recordó que el Elche ha ganado “dos de los tres últimos partidos”, por lo que incidió en que el objetivo es ampliar la dinámica a “tres de cuatro”.

Villar no quiso especular sobre si el Atlético, tras perder la final de la Copa del Rey, afrontará el encuentro pensando en la semifinal de la Liga de Campeones -que debe jugar contra el Arsenal- y recordó que los equipos grandes “tienen plantillas amplias”.

“Hay jugadores que están esperando su oportunidad y circunstancias como las de ahora para ponerse a prueba y demostrar al Cholo que son buenos. No vamos a encontrarnos un equipo al que vamos a ganar fácil 3-0”, argumentó.

“Vendrán jugadores que se van a dejar la vida y un equipo muy competitivo. Son jugadores del Atlético de Madrid, con todo el respeto que generan. Y habrá que ir a por ellos, tanto si son los que jugarán la Liga de Campeones como los que no”, añadió.

Gonzalo Villar aseguró que el Elche debe ser “fuerte y agresivo en los duelos” para “crecer” en su juego y se mostró convencido de que el equipo está capacitado para sumar los tres puntos.

“Veo al equipo muy bien”, añadió el jugador murciano, que se mostró satisfecho por haber disputado la pasada jornada su primer partido como titular tras su llegada en el mercado de invierno.

“Mi adaptación está siendo un proceso, como todo en la vida. Vine sin adaptación y sin ritmo, pero voy conociendo a los compañeros y creo que se va a ver al final de temporada una mejor versión mía para sumar y ayudar al equipo”, señaló.

Villar evitó hacer cálculos sobre la salvación y afirmó que lo mejor es “ganar cada partido y si después estamos fuera del descenso, mejor”.

El centrocampista aseguró que el fútbol “no ha sido justo” con el Elche fuera de casa y señaló que existe la sensación de que el equipo tiene “un gafe” a domicilio.

“No se ha podido romper ese maleficio, pero estoy seguro de que va a llegar una o dos victorias fuera. Pero primero está el partido ante el Atlético”, concluyó. EFE

pvb/cta/cmm