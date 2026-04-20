Espana agencias

Koldo pide la nulidad del juicio en el Supremo mientras investiga la Audiencia Nacional

Guardar

Madrid, 20 abr (EFE).- La defensa de Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, ha pedido al Tribunal Supremo que anule el juicio que está celebrando contra ellos por posibles irregularidades en la compra de mascarillas en pandemia porque, entre tanto, la Audiencia Nacional sigue investigando hechos directamente relacionados.

Koldo ha registrado esta petición ante el tribunal después de que la Unidad Central Operativa (UCO) aportase la pasada semana un nuevo informe, en este caso sobre Baleares, a la causa que se sigue en la Audiencia Nacional sobre la contratación de material sanitario durante el covid-19 a empresas relacionadas con Víctor de Aldama, el empresario que se sienta en el banquillo del Supremo junto al exministro y a su asesor.

La defensa de este último, en un escrito al que ha tenido acceso EFE, pide al Supremo la nulidad del proceso y, de momento, la suspensión "con carácter urgente" del juicio que comenzó el pasado 7 de abril y está previsto que termine el 5 de mayo.

Su propósito es que el Supremo traslade la causa a la Audiencia Nacional al entender que es el juez natural para entender sobre los hechos o, de lo contrario, que se acumule lo investigado allí a la causa especial que se está juzgando en el alto tribunal.

Argumenta para ello que el de Baleares es el tercer informe de la UCO a la Audiencia Nacional en los últimos seis meses tras los relativos a Canarias y a ADIF. "Los tres comparten la misma fisionomía: mismos acusados, mismos hechos nucleares, misma supuesta contraprestación, mismas fuentes de prueba (los dispositivos electrónicos de los acusados bajo custodia de la Audiencia Nacional), y misma destinataria (la Audiencia Nacional, no el Tribunal Supremo que juzga la causa)", expone.

A su juicio, hay un "patrón acumulado y sistemático" de una "investigación paralela" en la Audiencia Nacional que afecta a los mismos acusados que se sientan en el banquillo en el Supremo, relativa "los mismos hechos nucleares", es decir las adjudicaciones de contratos a Soluciones de Gestión, mediante la influencia de Koldo y Ábalos a cambio de pagos de 10.000 euros mensuales, y basan en los mismos dispositivos electrónicos intervenidos a los acusados, que permanecen bajo custodia exclusiva de la Audiencia.

Cada informe, recuerda, afecta a la adjudicaciones de una administración diferente, pero lo relevante penalmente no sería esa adjudicación, sino "el acuerdo previo, la organización y la retribución" y ese sería el mismo para lo que se juzga en el Supremo y para lo que se investiga en la Audiencia Nacional.

Es decir, o bien existe una "doble persecución simultánea prohibida" o bien se fraccionan los hechos y solo se juzga una parte, lo cual "impide un enjuiciamiento justo y verdadero".

Otros de los motivos que aduce la defensa de Koldo son el riesgo de que haya resoluciones contradictorias entre ambos tribunales y la desigualdad de armas "radical, estructural e insuperable" entre las acusaciones y las defensas. EFE

Últimas Noticias

El PSOE constata que Guardiola "se ha quedado sola" ante un acuerdo "xenófobo y fascista"

Infobae

El cineasta Blake Williams lleva su fascinación por el 3D al festival Punto de Vista

Infobae

Gordillo (Vox) dice que la prioridad nacional busca evitar problemas de presión migratoria

Infobae

Gonzalo Villar: "Se tiene que notar ante el Atlético que nos jugamos muchísimo más"

Infobae

Pellegrini apela a la "valentía" para superar el "varapalo" del Braga

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La prensa de Marruecos dispara contra Lamine Yamal y le dice lo que debe hacer para ser “verdaderamente grande”: “Ahí es donde la historia se desmorona”

La prensa de Marruecos dispara contra Lamine Yamal y le dice lo que debe hacer para ser “verdaderamente grande”: “Ahí es donde la historia se desmorona”

Defensa convoca 3.000 plazas para oficiales y suboficiales de Fuerzas Armadas y Guardia Civil en 2026: estos son los plazos y requisitos

El Supremo niega la indemnización a un pasajero que se resbaló en un barco: presentó la demanda cuatro años después del accidente

Bárcenas confirma que ordenó a otro preso destruir las grabaciones que tenía en la nube de Mariano Rajoy: “No debe quedar nada, es mi compromiso”

Felipe González expresa su “respeto y admiración” por el “liderazgo” de María Corina Machado: “Espero que sea tuyo e inmediatamente el futuro”

ECONOMÍA

Una empresa francesa quiere quedarse con el aceite español y estudia la compra de Deoleo, la compañía que controla la marca Carbonell

Una empresa francesa quiere quedarse con el aceite español y estudia la compra de Deoleo, la compañía que controla la marca Carbonell

Lucía Menéndez, abogada: “Si tu herencia tiene usufructo, no es tan tuya como crees”

Juanma Lorente, abogado: “Vas muy tarde si no has hablado con tu empresa de las vacaciones de verano”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Vivir en un convento con toque de queda por 800 euros al mes: la oferta de alquiler que ha sorprendido a una profesora en Madrid

DEPORTES

David Cantero, la nueva joya del triatlón español: “Bendito problema poder ser referente de la gente joven”

David Cantero, la nueva joya del triatlón español: “Bendito problema poder ser referente de la gente joven”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

La Guardia Civil y el pueblo gitano se enfrentan en un partido de fútbol contra los prejuicios: “A quién no le molaría vernos”

La Real Sociedad se impone al Atlético de Madrid y repite la historia 39 años después en la Copa del Rey

La Real Sociedad se impone al Atlético de Madrid y repite la historia 39 años después