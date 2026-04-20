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Sindicato chileno defiende a jugadora de origen colombiano por racismo en redes sociales

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Santiago de Chile, 20 mar (EFE).- La Asociación Nacional Jugadoras de Fútbol Femenino de Chile (ANJUF) respaldó este lunes a la futbolista Mary Valencia, de origen colombiano y nacionalizada chilena, tras ser objeto de insultos racistas en redes sociales en una publicación de la cuenta oficial de la selección chilena de fútbol.

La también delantera de Colo Colo, de 23 años, fue destacada por su actuación con La Roja femenina en la victoria de Chile por 3-1 ante Uruguay por la Liga de Naciones, clasificatoria al mundial de Brasil 2027, y terminó convirtiéndose en un nuevo caso de discriminación en el fútbol chileno.

La nacida en Cauca, Colombia, fue denigrada por su raza en múltiples comentarios registrados en el posteo de Instagram y rechazada como representante de Chile, país al que llegó con 11 años y que le dio la nacionalidad en 2021.

"Mary Valencia es una jugadora importantísima para nuestro país y a nivel de club", expresó al medio chileno BioBio, Javiera Moreno, presidenta del sindicato.

La deportista fue elegida en 2025 como la mejor jugadora de la liga femenina chilena y la dirigente también destacó su "calidad humana".

"Lo demás, el racismo y el ataque de bots, no tiene cabida y está muy por fuera de los valores del deporte", añadió.

El ataque a Valencia se suma al episodio de gritos xenófobos, ocurridos en febrero pasado, cuando hinchas del chileno Huachipato insultaron a jugadores del venezolano Carabobo, durante un partido de la fase previa de la Copa Libertadores 2026.

El cuadro de la zona central del país sudamericano fue sancionado por la Conmebol, que abrió un expediente a raíz de la denuncia pública en redes sociales de uno de los jugadores del conjunto venezolano y de su entrenador en conferencia de prensa. EFE

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