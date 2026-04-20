Sevilla arranca una intensa semana de Feria en un recinto con casi 300.000 bombillas

Sevilla, 20 abr (EFE).- La Feria de Abril de Sevilla ha arrancado esta medianoche con el encendido oficial de su alumbrado, que ha hecho que se enciendan al mismo tiempo las 280.000 bombillas que se han distribuido por el recinto ferial sevillano.

La apertura de la feria ha supuesto la culminación a unos trabajos que se iniciaron nada más terminar las fiestas navideñas, con el fin de no solo tener listas las casetas del Real, sino también la portada que ha levantado la empresa Heliopol, y se lleva el 10 % de las bombillas del recinto.

La portada se ha levantado en tiempo récord, mediante un sistema nuevo de conexiones de sus tubos, además de que la previsión es que esté desmontada solo unos 45 días después de terminar la feria, en el primer año desde 1968 que no la ha montado Ferrovial, la empresa que ha ido ganando cada año el concurso desde entonces.

Una portada que está inspirada en el Pabellón de Portugal de la exposición iberoamericana de 1929 y se fusiona con el cenador que edificó Carlos V en el Alcázar, con homenajes como el que recuerda el medio siglo de vida tanto de la empresa pública de transportes Tussam como del grupo Cantores de Híspalos, con diseño del arquitecto italiano Davide Gambini.

Su diseño da paso a un recinto en el que se han ido colocando en los últimos días hasta 90.000 farolillos, y por el que se ha llegado a calcular que pasarán tres millones de personas hasta que el domingo próximo termine la intensa semana de fiesta en las inmediaciones de la barriada de Los Remedios de la capital andaluza.

Dispositivo de seguridad

Para vigilar que todo transcurra sin incidencias, más de 3.000 efectivos de Policía Nacional, Guardia Civil y la Dirección General de Tráfico, entre otros organismos del Estado, participan de manera coordinada en el dispositivo especial de seguridad que se ha preparado, en el que no faltan unidades especializadas, entre ellas canina, aérea y de subsuelo.

El dispositivo, que ha entrado en pleno desarrollo durante la noche de este lunes, contempla tres ejes principales: la seguridad ciudadana, seguridad alimentaria y seguridad vial, con la Policía Nacional desplegando unos 2.000 agentes, en un operativo que incluye la 'Operación Albero', integrada por agentes de policía judicial de paisano, con una presencia policial que será permanente, durante las 24 horas del día.

La Guardia Civil colabora en el ámbito de la seguridad ciudadana fuera del casco urbano, mediante controles preventivos en vías de acceso para evitar la introducción de sustancias prohibidas o armas, y también se trabaja intensamente en materia de seguridad alimentaria, con inspecciones continuas en los accesos al recinto ferial en coordinación con servicios veterinarios e inspectores municipales.

Con todo, el dispositivo se multiplica por todos los rincones del recinto ferial y sin descanso, hasta que el domingo se cierre la semana de feria sevillana tras los fuegos artificiales. EFE

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