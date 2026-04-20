España

ONCE: comprueba los resultados ganadores del sorteo del lunes 20 de abril del Cupón Diario

Aquí está la combinación ganadora anunciada por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los premiados

Guardar
Esta lotería lleva a cabo cuatro sorteos a la semana, de lunes a jueves (Infobae)
Esta lotería lleva a cabo cuatro sorteos a la semana, de lunes a jueves (Infobae)

Estos son los resultados ganadores del Cupón Diariode la Once de este 20 de abril, celebrado por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías de España que entrega varios euros en premios.

Recuerda que todos los boletos premiados cuentan con una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos efectuados por Juegos Once jamás caducan siempre y cuando hayas realizado la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo realizaste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Ganadores del Cupón Diario

  • Fecha: lunes, 20 de abril de 2026
  • Número: 91388
  • Serie: 026

El Cupón Diario de la Once se realiza cuatro días a la semana, de lunes a jueves, a las 21:25 horas (hora de Madrid). Puedes seguir el sorteo en directo o verlo en diferido a través de la página oficial de Juegos ONCE.

Este es el plan de premios de Cupón Diario

El Cupón Diario de la Once se caracteriza por tener una larga lista de premios y la facilidad con la que puedes ganar alguno de ellos.

Si bien para recibir el premio mayor de esta lotería tu apuesta tiene que coincidir con la combinación ganadora más su serie, puede hacerte de uno de sus premios con solo atinar a uno de los dígitos.

Este es el plan de premios del Cupón Diario

  • Un premio de 500 mil euros a las cinco cifras y la serie.
  • 49 premios de 35 mil euros a las cinco cifras.
  • 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras.
  • 450 premios de 250 euros a las cuatro últimas cifras.
  • 4 mil 500 premios de 25 euros a las tres primeras cifras.
  • 4 mil 500 premios de 25 euros a las tres últimas cifras.
  • 45 mil premios de 6 euros a las dos primeras cifras.
  • 44 mil 550 premios de 6 euros a las dos últimas cifras.
  • 445 mil 500 premios de 2 euros a la primera cifra.
  • 405 mil premios de 2 euros a la última cifra.

¿Cómo ganar en el Cupón Diario?

¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Europa Press)
¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Europa Press)

Para poder jugar al Cupón Diario lo primero que debes de hacer es ingresar a tu cuenta de JuegosONCE en la página web oficial. Si no tienes, crea una.

Posteriormente, selecciona el sorteo del día que quieres jugar. Recuerda que esta lotería se realiza de lunes a jueves.

Ahora, elige el número de tu apuesta que debe estar conformado por cinco dígitos, más tres de serie.

Puedes seleccionar la combinación de números de forma aleatoria o tienes la opción de darle clic al botón “Buscar otro cupón” para ver diferentes números propuestos para tu cupón.

Si lo prefieres, puedes elegir una fecha de sorteo concreta y un número o terminación desde las opciones de búsqueda.

Una vez hayas terminado de seleccionar las opciones deseadas, haz clic en el botón “Buscar” para encontrar tu cupón o en el botón “Restablecer” para volver a la selección anterior y poder continuar con tu compra.

Cuando hayas finalizado el proceso de compra, recibirás por correo electrónico el comprobante de tu compra y podrás ver toda la información de tu compra en la sección “Mis compras”.

Una vez celebrado el sorteo de la ONCE, te enviaremos un correo electrónico con el resultado de tu Cupón Diario y así sabrás si tu número ha sido premiado o no. Si has ganado, el importe se ingresará directamente en tu cuenta virtual de JuegosONCE.

Temas Relacionados

Cupón Diario ONCE EspañaResultado Cupón Diario HoyLoterías de EspañaÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Expulsión inédita en ‘La isla de las tentaciones’: los tentadores votan la salida disciplinaria de José y Nerea tras reiteradas faltas de respeto

Por primera vez en el reality, una pareja abandona la isla tras una votación exclusiva de los solteros por conducta inapropiada

Expulsión inédita en ‘La isla de las tentaciones’: los tentadores votan la salida disciplinaria de José y Nerea tras reiteradas faltas de respeto

Entre arte flamenco, pintura y un hallazgo literario: así ha sido el tributo de Miguel Poveda a Lorca en ‘La Revuelta’

El cantaor flamenco es uno de los primeros invitados de la semana del programa presentado por David Broncano, en RTVE

Entre arte flamenco, pintura y un hallazgo literario: así ha sido el tributo de Miguel Poveda a Lorca en ‘La Revuelta’

Los centros penitenciarios deberán informar a los reclusos extranjeros sobre el nuevo proceso de regularización

El procedimiento incluye apoyo lingüístico, registro de solicitudes y asistencia técnica para facilitar el acceso de los internos extranjeros a la regularización administrativa

Los centros penitenciarios deberán informar a los reclusos extranjeros sobre el nuevo proceso de regularización

La confesión de Diego Maradona Jr. en ‘La Revuelta’: “Crecí idolatrando a mi padre ausente”

El hijo de la leyenda del fútbol argentino rememora el vínculo con su padre durante la entrevista con David Broncano

La confesión de Diego Maradona Jr. en ‘La Revuelta’: “Crecí idolatrando a mi padre ausente”

Edurne, Luis Fonsi y Antonio Orozco presentan la nueva temporada de ‘La Voz Kids’ en ‘El Hormiguero’: el “megabloqueo” se suma como nueva dinámica

Los coaches anticipan una edición marcada por la competencia, el humor y nuevas reglas que transforman la estrategia del programa

Edurne, Luis Fonsi y Antonio Orozco presentan la nueva temporada de ‘La Voz Kids’ en ‘El Hormiguero’: el “megabloqueo” se suma como nueva dinámica
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los centros penitenciarios deberán informar a los reclusos extranjeros sobre el nuevo proceso de regularización

Los centros penitenciarios deberán informar a los reclusos extranjeros sobre el nuevo proceso de regularización

La isla de Lanzarote le quita el contrato que lleva el agua a 208.000 vecinos al Gobierno de Ayuso

Primer día de la regularización presencial de migrantes: esperas de “más de cuatro horas” en Barcelona frente a la fluidez en otras comunidades

La mujer de Bárcenas asegura que vivía “absolutamente aterrorizada”: creía que la seguía la prensa, sin sospechar que se trataba de la ‘operación Kitchen’ de Interior

La Policía Nacional detiene a un profesor de primaria en Barcelona con más de 100.000 archivos de pornografía infantil

ECONOMÍA

Principio de acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos para garantizar la jubilación parcial a los trabajadores de las administraciones públicas

Principio de acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos para garantizar la jubilación parcial a los trabajadores de las administraciones públicas

El Gobierno llevará el martes al Consejo de Ministros su ‘megaplan’ de vivienda con ayudas récord a la compra y al alquiler

La prórroga del alquiler une a los votantes de PSOE, PP, Sumar y Vox: tres de cada cuatro españoles apoya la medida

Ni una ni dos: estas son todas las veces que puedes cambiar el testamento y cómo hacerlo, según expertos

El ladrillo se resquebraja: la construcción en España sufre una de las mayores caídas de la UE, un 10,2% el último año

DEPORTES

El Real Madrid gana la ‘Youth League’ con otro milagro del “nuevo Courtois”

El Real Madrid gana la ‘Youth League’ con otro milagro del “nuevo Courtois”

Carlos Alcaraz deja en el aire su presencia en Roland Garros debido a su lesión de muñeca: “No puedo dar un plazo para volver”

Martín Landaluce estrena top100 en el Mutua Madrid Open: “Es muy especial verme ahí. Creo que es algo que todos desde pequeños queremos”

Paula Badosa regresa al Mutua Madrid Open en busca de recuperar su mejor nivel: “Cuando me encuentre a mí misma el tenis va a salir”

Rafa Jódar, ante su debut en el Mutua Madrid Open: “Estos torneos son nuevos para mí. Tengo que coger experiencia”