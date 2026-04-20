Hoy será noticia. Martes, 21 de abril

JUICIO ÁBALOS

El exjefe de gabinete de Maroto y el expresidente de Correos, testigos del juicio a Ábalos

Madrid (EFE).- El Tribunal Supremo reanuda este martes el juicio al exministro José Luis Ábalos con una nueva tanda de testificales, entre ellos, Juan Ignacio Díaz Bidart, exjefe de gabinete de la exministra Reyes Maroto, o el expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano.

Empieza con ellos la última semana de testificales en el juicio por presuntas irregularidades y amaños en contratos de mascarillas durante la pandemia en el que también se sientan en el banquillo el entonces asesor Koldo García y el empresario y supuesto pagador de las 'mordidas' Víctor de Aldama.

JUICIO KITCHEN

El juicio de Kitchen analizará los fondos reservados y los supuestos SMS de Fernández Díaz

Madrid (EFE).- Tras la intensa declaración del extesorero del PP Luis Bárcenas, el tribunal del caso Kitchen en la Audiencia Nacional escucha este martes a un comisario jubilado al que se preguntará sobre fondos reservados y a un notario que registró pantallazos de SMS atribuidos al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz.

El extenso interrogatorio a Bárcenas y a su mujer, Rosalía Iglesias, da paso este martes a una sesión de tarde en la que están citados también varios policías con los que se buscará esclarecer si la cúpula de Interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy orquestó una operación parapolicial para espiar al extesorero y sustraerle información sensible para el PP entre 2013 y 2015.

CRISIS VIVIENDA

El Gobierno llevará este martes al Consejo de Ministros el Plan de Vivienda hasta 2030

Madrid (EFE).- El Gobierno llevará este martes al Consejo de Ministros el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que triplica la inversión hasta los 7.000 millones de euros y blinda la protección permanente de las viviendas financiadas con recursos estatales.

El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, el primero dictado al amparo de la Ley de Vivienda, incluye entre sus principales líneas de financiación ayudas a los jóvenes, al aumento de la oferta, la rehabilitación, el alquiler, la compra, la accesibilidad o la regeneración urbana y rural.

CRISIS VIVIENDA

El Congreso debate la ley con la que el PP promete hacer un millón de viviendas

Madrid (EFE).- El pleno del Congreso debatirá este martes la ley que propone el PP para desbloquear suelo y construir un millón de viviendas en cuatro años, así como para flexibilizar el mercado del alquiler en sentido contrario a la ley de vivienda vigente.

Se trata de una reforma del marco legal del urbanismo y la vivienda en España que, según los 'populares', aumenta la seguridad jurídica y agiliza el desarrollo urbano. El texto deroga las partes más controvertidas de la ley de vivienda de 2023, como la declaración de zonas de mercado tensionado, los índices de precios de alquiler y el control de rentas, y la obligación de los grandes tenedores de extender contratos a inquilinos vulnerables al finalizar el plazo legal.

GOBIERNO EXTREMADURA

María Guardiola presenta su programa de gobierno en Extremadura

Mérida (EFE).- La candidata del PP María Guardiola presenta su programa de gobierno para esta legislatura, tras el acuerdo alcanzado entre PP y Vox, en un discurso que abre su debate de investidura como presidenta de la Junta de Extremadura.

El pasado jueves Mérida, Guardiola y el líder regional de Vox, Óscar Fernández Calle, anunciaron un acuerdo para formar gobierno en Extremadura, por el que la popular será la presidenta del Ejecutivo autonómico y Vox ocupará dos consejerías, una con rango de vicepresidencia.

ESTHER LÓPEZ

Se esperan los resultados del registro del chalé en el caso Esther López

Burgos (EFE).- El resultado del análisis de las muestras tomadas en el registro realizado el jueves y el viernes al sótano hallado en el chalé de la familia del único investigado en el caso de Esther López, hallada muerta el 5 de febrero de 2022 en Traspinedo (Valladolid), estarán listos este martes y permitirán saber si se han hallado o no restos de la joven.

Así lo ha explicado este lunes el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, que a preguntas de los periodistas en Burgos ha recordado que Policía Científica y la UCO de la Guardia Civil tomaron muestras del lugar, un sótano con un nivel freático alto en el que había tanto agua como humedad, y que se están analizando en el laboratorio.

EL TIEMPO

Aumento generalizado de las temperaturas, con lluvia y viento en el norte peninsular hoy

Madrid (EFE).- Este martes se espera un aumento generalizado de las temperaturas en toda la península, aunque se producirán probables tormentas acompañadas de rachas muy fuertes de viento en el Cantábrico oriental, alto Ebro, Galicia y Aragón.

La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de que este martes continuará el ascenso de temperaturas en todo el territorio peninsular, pudiendo ser especialmente notable en las máximas en el litoral norte y superándose los 32 grados en diversos valles del sur y en el del Ebro. En Baleares, se esperan pocos cambios.

EFE

fp