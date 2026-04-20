Espana agencias

Isabel Rodríguez confía en que la vivienda deje de anunciarse como problema tras el plan

Guardar

Madrid, 20 abr (EFE).- La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha confiado esta noche en que espera que el Plan de Vivienda Estatal (2026-2030), que se aprobará mañana en Consejo de Ministros, se aplique en todo el territorio nacional y contribuya a que la vivienda deje de anunciarse como un problema.

Isabel Rodríguez, en declaraciones al programa Hora 25 de la Cadena Ser recogidas por EFE, ha afirmado que con ese plan se contará con más viviendas públicas "que son las que van a combatir ese mercado voraz".

Ha dicho que espera contar con su aplicación en todo el territorio y que aquellas comunidades autónomas que lo hagan "van a recibir más fondos"; ha asegurado que "este plan nace de consensos que ya están asumidos por la mayoría social de nuestro país" y ha enfatizado que "tenemos que construir vivienda asequible" allí donde se necesite.

"Espero -ha continuado la ministra en referencia al plan- que contribuya a ese cambio de paradigma donde la vivienda deje de anunciarse como un problema para considerarse como uno de eso avances en derechos que ya ha liderado nuestro país en otros momentos de la historia".

Ha detallado aspectos del plan como la incorporación de una cláusula antifraude para evitar escándalos como el ocurrido en Alicante "donde los dirigentes del PP se han repartido viviendas de protección oficial" y otros como el registro de fianzas de arrendamientos.

Preguntada por el Real Decreto-ley 8/2026, que permite prorrogar dos años el alquiler y limita la subida al 2%, que decaerá si el Congreso de los Diputados no lo convalida en la votación prevista para el próximo 28 de abril, Rodríguez ha afirmado que si decayera "esperaría de los tribunales que se posicionaran siempre del lado de la prevalencia del derecho a la vivienda y de su función social frente a cualquier otro interés".

Rodríguez ha manifestado que para esa convalidación "existen muchas dificultades aunque no nos vamos a cansar de pedirles el apoyo, porque no estamos pidiendo "nada extraordinario".

Preguntada por la relación del Gobierno con Junts, cuyo apoyo sería positivo para esta convalidación, ha comentado que "hay que recomponer las relaciones porque representa una parte importante de Cataluña y tengo que respetarles."

Respecto a la postura del PP ha dicho que cree que "el PP ha perdido el rumbo de las soluciones y no tiene un modelo para España en ninguna materia y ajeno a los grandes consensos en vivienda".

Así mismo ha expresado su condena "a que se produzcan abusos porque no se quiera aplicar la ley para congelar alquileres o cuando unos intentamos contener las compras especulativas de inversores extranjeros, otras se van a Miami a ponerles alfombras rojas".

"Estoy en el bando que defiende la mayoría social de este país que necesita un techo para vivir y defiendo que la vivienda es un derecho frente a para los que la vivienda es un negocio, y que tiene que se pública, protegida para siempre y con controles"

Respecto a los alquileres turísticos ha comentado que hay un gran consenso en esta materia, incluso con alcaldes del PP, aunque ha criticado que en Andalucía hay 20.000 pisos turísticos ilegales.

"La sede en la que hoy está sentado Feijóo, desde donde decide si condena o no la persecución de pisos turísticos ilegales, su despacho está pagado con dinero negro", ha referido Isabel Rodríguez. EFE

Últimas Noticias

Hoy será noticia. Martes, 21 de abril

Infobae

Sevilla arranca una intensa semana de Feria en un recinto con casi 300.000 bombillas

Infobae

Messi, jugador de la jornada 8 de la MLS tras su doblete contra el Colorado Rapids

Infobae

Sindicato chileno defiende a jugadora de origen colombiano por racismo en redes sociales

Infobae

Hidalgo, sobre la polémica arbitral: “Hemos ganado 3-1 y eso es lo que cuenta”

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los centros penitenciarios deberán informar a los reclusos extranjeros sobre el nuevo proceso de regularización

Los centros penitenciarios deberán informar a los reclusos extranjeros sobre el nuevo proceso de regularización

La isla de Lanzarote le quita el contrato que lleva el agua a 208.000 vecinos al Gobierno de Ayuso

Primer día de la regularización presencial de migrantes: esperas de “más de cuatro horas” en Barcelona frente a la fluidez en otras comunidades

La mujer de Bárcenas asegura que vivía “absolutamente aterrorizada”: creía que la seguía la prensa, sin sospechar que se trataba de la ‘operación Kitchen’ de Interior

La Policía Nacional detiene a un profesor de primaria en Barcelona con más de 100.000 archivos de pornografía infantil

ECONOMÍA

Principio de acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos para garantizar la jubilación parcial a los trabajadores de las administraciones públicas

Principio de acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos para garantizar la jubilación parcial a los trabajadores de las administraciones públicas

El Gobierno llevará el martes al Consejo de Ministros su ‘megaplan’ de vivienda con ayudas récord a la compra y al alquiler

La prórroga del alquiler une a los votantes de PSOE, PP, Sumar y Vox: tres de cada cuatro españoles apoya la medida

Ni una ni dos: estas son todas las veces que puedes cambiar el testamento y cómo hacerlo, según expertos

El ladrillo se resquebraja: la construcción en España sufre una de las mayores caídas de la UE, un 10,2% el último año

DEPORTES

El Real Madrid gana la ‘Youth League’ con otro milagro del “nuevo Courtois”

El Real Madrid gana la ‘Youth League’ con otro milagro del “nuevo Courtois”

Carlos Alcaraz deja en el aire su presencia en Roland Garros debido a su lesión de muñeca: “No puedo dar un plazo para volver”

Martín Landaluce estrena top100 en el Mutua Madrid Open: “Es muy especial verme ahí. Creo que es algo que todos desde pequeños queremos”

Paula Badosa regresa al Mutua Madrid Open en busca de recuperar su mejor nivel: “Cuando me encuentre a mí misma el tenis va a salir”

Rafa Jódar, ante su debut en el Mutua Madrid Open: “Estos torneos son nuevos para mí. Tengo que coger experiencia”