Isabel Rodríguez confía en que la vivienda deje de anunciarse como problema tras el plan

Madrid, 20 abr (EFE).- La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha confiado esta noche en que espera que el Plan de Vivienda Estatal (2026-2030), que se aprobará mañana en Consejo de Ministros, se aplique en todo el territorio nacional y contribuya a que la vivienda deje de anunciarse como un problema.

Isabel Rodríguez, en declaraciones al programa Hora 25 de la Cadena Ser recogidas por EFE, ha afirmado que con ese plan se contará con más viviendas públicas "que son las que van a combatir ese mercado voraz".

Ha dicho que espera contar con su aplicación en todo el territorio y que aquellas comunidades autónomas que lo hagan "van a recibir más fondos"; ha asegurado que "este plan nace de consensos que ya están asumidos por la mayoría social de nuestro país" y ha enfatizado que "tenemos que construir vivienda asequible" allí donde se necesite.

"Espero -ha continuado la ministra en referencia al plan- que contribuya a ese cambio de paradigma donde la vivienda deje de anunciarse como un problema para considerarse como uno de eso avances en derechos que ya ha liderado nuestro país en otros momentos de la historia".

Ha detallado aspectos del plan como la incorporación de una cláusula antifraude para evitar escándalos como el ocurrido en Alicante "donde los dirigentes del PP se han repartido viviendas de protección oficial" y otros como el registro de fianzas de arrendamientos.

Preguntada por el Real Decreto-ley 8/2026, que permite prorrogar dos años el alquiler y limita la subida al 2%, que decaerá si el Congreso de los Diputados no lo convalida en la votación prevista para el próximo 28 de abril, Rodríguez ha afirmado que si decayera "esperaría de los tribunales que se posicionaran siempre del lado de la prevalencia del derecho a la vivienda y de su función social frente a cualquier otro interés".

Rodríguez ha manifestado que para esa convalidación "existen muchas dificultades aunque no nos vamos a cansar de pedirles el apoyo, porque no estamos pidiendo "nada extraordinario".

Preguntada por la relación del Gobierno con Junts, cuyo apoyo sería positivo para esta convalidación, ha comentado que "hay que recomponer las relaciones porque representa una parte importante de Cataluña y tengo que respetarles."

Respecto a la postura del PP ha dicho que cree que "el PP ha perdido el rumbo de las soluciones y no tiene un modelo para España en ninguna materia y ajeno a los grandes consensos en vivienda".

Así mismo ha expresado su condena "a que se produzcan abusos porque no se quiera aplicar la ley para congelar alquileres o cuando unos intentamos contener las compras especulativas de inversores extranjeros, otras se van a Miami a ponerles alfombras rojas".

"Estoy en el bando que defiende la mayoría social de este país que necesita un techo para vivir y defiendo que la vivienda es un derecho frente a para los que la vivienda es un negocio, y que tiene que se pública, protegida para siempre y con controles"

Respecto a los alquileres turísticos ha comentado que hay un gran consenso en esta materia, incluso con alcaldes del PP, aunque ha criticado que en Andalucía hay 20.000 pisos turísticos ilegales.

"La sede en la que hoy está sentado Feijóo, desde donde decide si condena o no la persecución de pisos turísticos ilegales, su despacho está pagado con dinero negro", ha referido Isabel Rodríguez. EFE