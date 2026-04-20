Una cena de nueve estrellas Michelin para celebrar veinte años de Lasarte en Barcelona

Lara Malvesí

Barcelona, 20 abr (EFE).- Lasarte, el primer tres estrellas Michelin de Barcelona, ha arrancado su veinte aniversario del templo culinario de Martín Berasategui en la capital catalana con una cena que gracias a los tres chefs en cocina para la ocasión sumaba nueve estrellas de la guía roja.

Paolo Casagrande, el jefe de la cocina ideada hace dos décadas por el maestro donostiarra, ha compartido un menú de aniversario con otros dos colegas chefs del club de las tres estrellas Sven Elverfeld y Juan Amador.

"Hoy ha sido una noche histórica. Qué mejor celebración que cocinar con mis amigos", contaba Casagrande a EFE al final de un servicio de diez pases en los que los tres chefs han ido combinando platos, siempre dentro de la filosofía y espíritu de la casa.

Cena a seis manos

Casagrande ha aportado a la fiesta, entre otros, tartaleta de garbanzos, piñones y dátiles; crema fría de raíces, mollejas glaseadas y guisantes; lámina de vieira curada con su coral y fondo de mar o el ravioli del 'plin' de cangrejo real en su esencia.

Elverfeld ha traído de su tres estrellas 'Aqua' clásicos de la casa como la trucha de agua dulce con su caviar, la yema de huevo marinada en soja y escalfada en soja y ajo negro y su aceituna kalamata caramelizada.

Por su parte, Amador, del restaurante austríaco que lleva su nombre, ha sumado pichón de mieral con mango y coco, 'beurre' blanc helado con leje de avellanas y ostra, y un poético 'paseo' por el bosque de aromáticas setas y otras verduras.

Era la primera de las tres cenas a seis manos que se celebrarán por los veinte años de Lasarte (las siguientes serán en julio y septiembre, con otros chefs invitados).

Se espera que el propio Berasategui participe en alguna de las siguientes. Por lo pronto, y en el marco del aniversario, el chef estará firmando ejemplares del libro conmemorativo de estos veinte años este jueves 23 de abril, día de Sant Jordi, en la calle Mallorca con Paseo de Gracia, confluencia que ocupa el espacio gastronómico.

Embajada del maestro Berasategui

Lasarte, embajada del chef vasco en Barcelona, abrió sus puertas en enero de 2006 y, apenas un año después de su apertura, obtuvo su primera estrella Michelin. Desde 2017 cuenta con 3 estrellas.

El entonces hotel Condes de Barcelona le encargó abrir un restaurante al hombre del 'garrote', un espacio culinario que fue ganando estrellas según cumplía años y que es un centro de referencia para todos los amantes de la gastronomía, tanto locales como turistas (se encuentra en el corazón del paseo de Gracia).

Lasarte, hoy restaurante del hotel de 5 estrellas Monument, fue el primer restaurante de Barcelona en recibir la máxima distinción de la prestigiosa guía roja. Además, el Restaurante Lasarte tiene 3 Soles de la Guía Repsol desde 2019.

Otros galardones incluyen la obtención de tres cuchillos para el chef Paolo Casagrande por parte de The Best Chef Awards en 2024 y 2025.

El espacio que alberga el restaurante, con espacio para 45 comensales, prácticamente el mismo número de personas que cada día trabaja en sala y cocina, destaca por su aspecto moderno y vanguardista, con zonas amplias y luminosas.

El protagonismo de la luz, las texturas de la madera de roble y la selección del mobiliario fueron la base principal de todo el proyecto de reforma llevado a cabo por los arquitectos Oscar Tusquets y Tote Moreno.

De la última reforma se creó además una sala semiprivada en el comedor principal y un segundo espacio privado y muy exclusivo llamado 'Il Milione', donde se ofrece un menú degustación exclusivo a un máximo de ocho comensales.

Bera, el nuevo miembro de la familia

El veinte aniversario de Lasarte en Barcelona coincide con la apertura de su primo pequeño, 'Bera', también en el hotel Monument Barcelona, ​​un proyecto que propone una forma más abierta y cercana de acercarse a su cocina, manteniendo el foco en el producto y en el placer de compartir.

Concebido como una versión más cotidiana de su universo gastronómico de Martin Berasategui, cuentan que tiene una carta más distendida, para encuentros informales, todo de la mano de la chef del hotel, Gabriele Milani.

Con esta apertura, ya son tres los lugares de influencia del maestro Berasategui en la capital catalana: Lasarte, Bera y La fonda (en el hotel Espanya). EFE

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