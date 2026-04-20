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Paula Badosa: "Es más cuestión de cabeza de que físico"

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Madrid, 20 abr (EFE).- La española Paula Badosa, actualmente fuera de las cien primeras del mundo, afronta el WTA 1000 de Madrid en una situación crítica, pero con la intención de salir adelante y superar un mal momento que es más "una cuestión de cabeza más que de físico".

Aunque Badosa no ha brillado especialmente en la Caja Mágica y el año pasado estuvo ausente, confía en que suponga un paso al frente. Invitada por la organización, asume que llegó mejor otras veces. "Pero es lo que hay".

"Cuando alguien ha sido de las mejores del mundo cualquier cosa puede cambiar todo puede cambiar. Siempre confío en eso, aunque esté en un momento difícil. Es más cuestión de cabeza y de tenis que de físico. Si el físico responde bien es positivo. Es cuestión de que todo se vaya ordenando en mi cabeza y en mi tenis y que me vuelva a encontrar a mi misma. Cuando eso pase, el tenis va a salir", explicó la jugadora en el día de medios del torneo que arranca este martes.

"He llegado mejor en otros torneos pero es la situación que hay. Soy una persona que siempre ha salido adelante en los momentos difíciles. El momento es el que es y no lo he escondido nunca", añadió Badosa.

"El tenis está ahí y se trata de intentar cambiarlo poco a poco y que las dinámicas cambien", dijo la otrora número dos del mundo.

"Me da un poco igual estar la 150 del mundo o la número dos porque puedo ganar o perder cualquier partido. Es un poco lo que me ha marcado siempre. Soy una persona competitiva y me voy a exigir igual ahora o cuando esté más arriba", indicó Badosa, que confía en cambiar su situación en Madrid.

"El torneo de Madrid me puede ayudar mucho si conecto con la parte positiva del público. Sentir que jugamos todos. Si conecto con el público va a ser muy bueno para mi", añadió la española, que ha tenido que hacer ajustes en su juego.

"He tenido que hacer ajustes y cambiar algo mi estilo de juego para acortar los puntos. Eso necesita un tiempo y una adaptación. Estoy en el camino", apuntó Badosa. EFE

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