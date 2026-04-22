Espana agencias

El Congreso rechaza el referéndum para salir de la OTAN que pide Podemos y divide al Gobierno

Guardar
Imagen DQMQSPVWDVC3VJ3EE33WZ6Z7S4

El Pleno del Congreso ha rechazado este miércoles con los votos de PP, PSOE, Vox, PNV, Junts y UPN la propuesta de Podemos de convocar un referéndum sobre la eventual salida de España de la OTAN. Este punto ha recibido el apoyo de ERC, Bildu, el BNG, y la diputada de Compromís, Agueda Micó, mientras Sumar ha optado por la abstención, como Coalición Canaria.

Este miércoles, durante el debate de la iniciativa el secretario general del grupo de Sumar, Txema Guijarro, tachó de "extemporánea" la consulta sobre la permanencia en una organización que, a su juicio "ya ha muerto".

Desde Sumar han explicado a Europa Press que en principio sus diputados barajaron apoyar este punto, pero luego viraron a la abstención. Eso provocó que la diputada Engracia Rivera, de IU, votara telemáticamente a favor de la propuesta de Podemos y no le diera tiempo a cambiar.

El resto de puntos la moción también han sido rechazados y en esos sí ha votado a favor el grupo plurinacional en el que están integrados los diputados de Izquierda Unida, formación que nació hace 40 años precisamente al albur de las movilizaciones a favor del 'no' en el referéndum sobre el ingreso de España en la Alianza Atlántica.

LAS BASES COMO ESTÁN

Así, y gracias a los votos del PSOE, PP, Vox, Junts, PNV y UPN, tampoco ha salido adelante el punto que solicitaba que España diera por finalizado el Convenio entre el Reino de España y los Estados Unidos de América sobre Cooperación para la Defensa y que, por tanto, cesase toda actividad, presencia y operación militar estadounidense en las bases de Rota y Morón.

La iniciativa rechazada instaba también al Gobierno a llevar a cabo una reforma constitucional para incluir en la Carta Magna la "renuncia expresa" de nuestro país a "la guerra como instrumento de política internacional".

La última petición de Podemos era la reversión completa del mayor aumento del gasto militar de la historia de nuestro país que ha llevado a cabo el Gobierno de coalición en el marco de los acuerdos de la Alianza Atlántica.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Feijóo dice que la Audiencia Nacional ha recordado a Sánchez que "aún hay leyes" en España

Infobae

La Audiencia de Álava condena a un hombre a 46 años de prisión por agresión sexual y prostitución de menores

La Audiencia de Álava condena a un hombre a 46 años de prisión por agresión sexual y prostitución de menores

El Senado aprueba solicitar que cese el bloqueo a sus proposiciones de ley en el Congreso

Infobae

El Congreso aprueba el plan del PP para endurecer la legislación sobre armas blancas con más sancione y cambios penales

El Congreso aprueba el plan del PP para endurecer la legislación sobre armas blancas con más sancione y cambios penales

Vox no descarta que el voto del PP contra su idea de prioridad nacional influya en Aragón

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Zapatero afea a María Corina Machado no haberse reunido con Sánchez: “En la vida es muy importante saber quién es agradecido”

Zapatero afea a María Corina Machado no haberse reunido con Sánchez: “En la vida es muy importante saber quién es agradecido”

Hacienda señala que Víctor de Aldama habría defraudado 1,6 millones de euros mediante el negocio de las mascarillas investigado en el ‘caso Koldo’

El PP vota que ‘no’ a la “prioridad nacional” y deja solo a Vox en el Congreso horas después de la investidura de Guardiola

La Fiscalía pide archivar la causa contra Begoña Gómez al no apreciar indicios de delito

Rusia revisará teléfonos y ordenadores antes de cruzar la frontera y negarse podrá suponer hasta un arresto

ECONOMÍA

España cumple con Bruselas: cerró 2025 con un déficit del 2,4%, el menor en 18 años, y una deuda del 100,7%, la más baja desde hace seis

España cumple con Bruselas: cerró 2025 con un déficit del 2,4%, el menor en 18 años, y una deuda del 100,7%, la más baja desde hace seis

Pagar con el móvil o con tarjeta: qué es más seguro, cómo protege tus datos y qué ocurre si te roban

Aagesen asegura que España tiene un suministro “muy positivo” de queroseno a corto plazo y reservas “sólidas” de petróleo

La presión sobre el mercado de alquiler sigue al alza: el precio medio alcanza los 1205 euros y ya hay 141 interesados por anuncio

La Unión Europea plantea rebajas fiscales a la electricidad para hacer frente al impacto de la guerra en Oriente Medio

DEPORTES

El Supremo absuelve a Neymar y a los exdirectivos del Barça en la causa de su fichaje por el equipo azulgrana en 2013

El Supremo absuelve a Neymar y a los exdirectivos del Barça en la causa de su fichaje por el equipo azulgrana en 2013

Davidovich habla sobre Rafa Jódar en el Mutua Madrid Open: “Los dotes tenísticos los tiene, es cuestión de ponerlo en el buen camino para que sea un gran jugador”

La inversión millonaria de Jude Bellingham: compra un equipo, pero no es de fútbol

Topuria se burla de su rival Pimblett: “Me demostró que es una pequeña salchicha”

Rafa Jódar, el joven que pisó la tierra madrileña por primera vez como ‘sparring’ y ahora debuta en el Mutua Madrid Open como tenista profesional