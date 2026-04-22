Yolancris e Isabel Sanchís reivindican el vestido de novia artesano en la 'Bridal'

Lara Malvesí

Barcelona, 22 abr (EFE).- Las firmas españolas Yolancris e Isabel Sanchís han reivindicado en este primer día de la Bridal Barcelona Fashion Week -una de las mayores ferias de moda nupcial del mundo- la marca España como sinónimo de vestidos de novia hechos a mano, con maestros artesanos y estructuras y tejidos que no se pueden comprar por internet.

Yolancris (la firma fundada por las hermanas Yolanda y Cristina Pérez), ha presentado la colección 'Alter Ego', en la que exploran la dualidad entre lo que somos y lo que nos permitimos ser, un juego de máscaras de la que no se escapan las bodas y sus altas expectativas.

Así, 'Alter ego' ha incluido para las novias de 2027 tanto siluetas estructuradas, corsetería y tejidos atemporales como volúmenes inesperados y transparencias que rompen con lo establecido.

Tal y como ha destacado Yolanda Pérez a EFE antes del desfile, el éxito de su firma (ha vestido desde Beyoncé a las Kardashian) pasa por la artesanía. En su colección hay múltiples ejemplos, de las flores que se confeccionan en Terrassa (Barcelona) a las puntillas que encarga a un taller de Valladolid.

La directora creativa ha destacado que un vestido hecho en España y que ha conllevado más de doce horas de costura implica un precio final de al menos 3.500 euros, un coste que a las firmas de moda nupcial cada vez les cuesta más mantener por la geopolítica y el auge de precios de las materias primas.

Asimismo, sujetando el peso de la moda española en esta 'Bridal' de la que ya hace algunas ediciones se descolgaron tanto Pronovias como Rosa Clará, también ha estado este primer de día la firma de Isabel Sanchís, la costurera de Benaguasil (Valencia) que junto a su hija, Paula Maiques, mantiene en pie el negocio familiar.

Sanchís ha presentado una colección ecléctica que ha tratado de reunir diferentes estilos con el volumen, la artesanía y la feminidad como hilos conductores.

Desde la firma han recordado que todas sus colecciones se confeccionan en su propio taller, que cuenta con 50 empleados, una rara avis del mundo de la moda y el 'fast fashion'.

La apuesta para 2027 de Isabel Sanchís ha combinado varias de las tendencias que se han visto en otros desfiles de esta feria a lo largo de la jornada, como los vestidos que introducen otros colores -como el negro- y grandes complementos en dorado- como la vuelta de las siluetas y tejidos barrocos.

La Barcelona Bridal Fashion Week, que tendrá lugar hasta el 26 de abril en la feria de Montjuïc de Barcelona, a la que cada año se desplazan firmas y compradores de tiendas de novia multimarca de todo el mundo, ha hecho un esfuerzo este año por minimizar las dificultades de viaje los visitantes asiáticos, tal y como explicó hace unos días la directora del evento, Albasari Caro.

Los compradores de países como Corea del Sur, Japón o China son los que más crecen, atraídos por el prestigio de la alta costura y la artesanía europea y española (el grueso de los vestidos que se fabrican en España se exportan).

Desde la organización esperan mantener los datos del año pasado: 23.500 visitantes a los desfiles y feria comercial.

Más allá de los que vienen a hacer negocio, el programa de desfiles incluye asimismo propuestas procedentes de Asia como Wang Feng, (Shanghái), The Atelier by Prof. Jimmy Choo (Malasia), Serina y Kiyoco Hata (Japón), Vaishali Studio (India) o Joli Poli (Vietnam).

No es la primera vez que la geopolítica se cuela en la feria BBFW, con una oferta de más de 400 marcas -el 86 % internacionales- procedentes de más de 30 países.

Los aranceles de la administración estadounidense de Donald Trump ya preocuparon al sector en 2025, incluidas las marcas españolas que venden a EEUU, sin ir más lejos.

De entre todos los desfiles del día, que ha arrancado Andrea Lalanza de Barcelona, destaca el invitado de la edición Stephane Rolland, el diseñador francés que protagonizará la 'Bridal Night' de este 2026, un evento que cumple diez años y que en el pasado trajo a Barcelona las colecciones nupciales de Vivienne Westwood o Elie Saab.

Además de presentar hasta 80 propuestas en el desfile de su marca, Rolland ha colaborado con las escuelas de diseño IED, LCI y ESDI de Barcelona y más de veinte estudiantes abrirán el desfile con sus propios diseños. EFE

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