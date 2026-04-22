Naroa Arrasate, plata europea en dos tiempos con 128 kilos y nuevo récord nacional

Redacción Deportes, 22 abr (EFE).- La haltera española Naroa Arrasate (categoría -69 kilos) finalizó el Europeo de la disciplina, que se celebra en Batumi (Georgia), con una medalla de plata en dos tiempos gracias a un intento exitoso de 128 kilos, además de superar el récord de España en las tres pruebas.

Arrasate, que competía en su segundo Europeo absoluto, no destacó en la ronda de arrancada, en la que se quedó en 100 kilos, aunque fue suficiente para ser el mejor registro histórico de una española. Terminó en undécima posición, muy lejos del podio, marcado por los 105 kilos de la rusa Zarina Gusalova.

Sin embargo, en dos tiempos demostró su buen nivel desde el principio. Comenzó con un intento de 125 kilos que ya la situaba entre las mejores, y, con su segundo intento, de 128 kilos, llegó a liderar provisionalmente la clasificación.

En el segundo intento, fue adelantada por la bielorrusa Siuzanna Valodzka. Arrasate intentó el más difícil todavía en su último levantamiento: probó con 132 kilos, un peso que la habría metido en el podio también en total olímpico, pero no pudo completar el intento.

Finalmente, el podio en dos tiempos lo formaron Valodzka (129 kilos), Arrasate (128) y Gusalova (127).

En el total olímpico, Valodzka y Gusalova, que ya habían sido plata y bronce en 2025 en categoría -71, coparon los dos primeros escalones. Valodzka sumó 237 kilos; Gusalova, 232. El tercer puesto fue para la alemana Lisa Marie Schweizer (231). Arrasate debió conformarse con la quinta posición, empatada a 228 kilos con la turca Nuray Gungor.

Garoa Martínez, la otra española en liza, perdió todas sus opciones en arrancada al no completar ninguno de sus tres intentos y se quedó en 118 kilos en dos tiempos (14ª posición). Martínez tenía en su poder los tres récords de España de la categoría -69 (98 en arrancada, 122 en dos tiempos, 220 en total), ahora en manos de Arrasate. EFE