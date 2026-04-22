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La Guardia Civil clausura en Gijón un criadero con 339 perros por sus malas condiciones

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Gijón, 22 abr (EFE).- La Guardia Civil ha clausurado un criadero de perros situado en el concejo asturiano de Gijón por sus malas condiciones, en una operación que ha obligado al traslado de 339 animales al Centro Municipal de Protección Animal.

Fuentes municipales han explicado que la intervención se realizó en el día de ayer, martes, tras la recepción de una denuncia particular.

En la inspección se pudo comprobar el mal estado de algunos de los perros, lo que llevó a la clausura de las instalaciones y al traslado de la totalidad de los animales que se encontraban en las instalaciones del criadero.

El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Gijón, Rodrigo Pintueles, acompañado de técnicos municipales, se ha desplazado este miércoles a las instalaciones para conocer de primera mano los detalles de la operación, de la que aún no ha informado de manera oficial la Guardia Civil.

El edil ha querido resaltar que, "en un tiempo récord", se ha conseguido realojar a todos los animales, que ya están recibiendo "los cuidados pertinentes, higiénicos y veterinarios", en buena parte gracias a la colaboración de siete protectoras.

La Concejalía de Medio Ambiente están estudiando jurídicamente la posibilidad de declarar a estos animales en estado de desamparo, de tal forma que su titularidad pase a manos municipales y ello facilite a su vez iniciar su procesos de adopción, "de manera que estos perros puedan encontrar pronto una nueva familia". EFE

mgg/gv/icn

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