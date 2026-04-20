Patricio Pacífico, uruguayo del filial del Barça, sufre una lesión grave en la rodilla

Barcelona, 20 abr (EFE).- El defensa uruguayo del filial del Barcelona Patricio Pacífico padece una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, según ha confirmado este lunes el club catalán.

El jugador charrúa se lesionó en el tramo final del partido que el Barça Atlètic disputó el domingo frente al Olot (1-1) en el partido de la jornada 32 de la Segunda RFEF, la cuarta categoría del fútbol español.

Pacífico, de 20 años, ha sido sometido este lunes a pruebas médicas que han confirmado que sufre una lesión grave en la rodilla.

El jugador uruguayo fue incorporado por el filial del Barcelona como cedido con opción de compra del Defensor Sporting en el pasado mercado invernal. EFE