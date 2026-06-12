Espana agencias

Primer trasplante simultáneo de intestino y páncreas en España

Guardar
Google icon

Madrid, 13 jun (EFE).- El Hospital Universitario 12 de Octubre de la Comunidad de Madrid ha realizado el primer trasplante en España simultáneo de intestino y páncreas en bloque, como parte de un mismo injerto compuesto.

Se trata de un procedimiento de alta complejidad, con muy escasa experiencia en el mundo, con un único caso hasta el momento descrito en la literatura internacional, ha precisado en una nota de prensa el Gobierno madrileño.

PUBLICIDAD

En este "hito de la sanidad pública madrileña" intervino un equipo multidisciplinar de profesionales de la medicina especializado en operaciones de alta complejidad.

El paciente intervenido, de 46 años, presentaba una enfermedad abdominal compleja con un fallo intestinal crónico, secundario a un síndrome de intestino corto consecuencia de una posible panarteritis nodosa.

PUBLICIDAD

Esta patología poco frecuente causa inflamación y daño en las arterias de mediano y pequeño calibre, restringiendo el flujo sanguíneo y afectando a órganos como riñones, piel, nervios y tracto digestivo, entre otros.

Por ello, era dependiente de nutrición parenteral que se administraba en su domicilio de manera crónica a través de un acceso venoso, a lo que se suma una diabetes mellitus tipo 1, con tratamiento de insulina.

La cirugía, a cargo de la Unidad de Trasplante de Órganos Abdominales del 12 de Octubre, concluyó con éxito y la evolución postoperatoria ha sido favorable, lo que permitió darle el alta hospitalaria dieciséis días después del procedimiento, a principios de marzo de este año.

Actualmente, continúa la recuperación en su domicilio, alimentándose de forma convencional por vía oral, dieta prácticamente normal y medicación necesaria.

El cirujano de digestivo Jorge Calvo ha destacado la relevancia de la operación y el cambio que representa para la vida del receptor.

"El paciente tenía un fallo intestinal crónico irreversible y esto implicaba que, al no poder comer, había que aportarle los nutrientes a través de un acceso venoso de forma parenteral", ha explicado.

Además, "tenía una diabetes de larga evolución con un mal control y esto nos sugirió la idea de realizar este trasplante", ha afirmado el especialista.

"Conseguimos ofrecerle una segunda oportunidad no solo de supervivencia, sino de mejorar notablemente su calidad de vida en el futuro", ha resaltado Calvo.

Por su parte, el paciente Juan Jesús Martínez ha relatado su experiencia personal y sus planes para su vida cotidiana.

"Tuve un infarto intestinal masivo, me quitaron el intestino delgado y el grueso y me dijeron que en un futuro probablemente fuese candidato a un trasplante que al final salió bien", ha indicado.

Martínez ha declarado que "hay que tener la cabeza en su sitio y estar siempre animado, siempre positivo, pensando que las cosas van a salir bien".

"Ahora estoy estupendamente. Mi idea es volver a esquiar, volver a jugar al pádel, ir al gimnasio y disfrutar con mis hijos", ha asegurado.

La Unidad de Trasplante del Hospital 12 de Octubre es la única acreditada en España para realizar injertos intestinales y multiviscerales.

Su dilatada experiencia en dolencias de alta complejidad sitúa a la sanidad pública madrileña "en la vanguardia médica internacional" con este importante logro, según el Ejecutivo madrileño. EFE

(vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Álvaro Muñiz encabeza el 59 Rallye de Ourense

Infobae

Portugal llega a Estados Unidos encabezada por Cristiano Ronaldo y Bernardo Silva

Infobae

Los aficionados de EE.UU. y Paraguay sueñan en grande en el debut del Mundial

Infobae

Bernardo Silva aterriza en Florida con la mente en el Mundial y el futuro en el Bernabéu

Infobae

Ancelotti posterga unos días más el regreso de Neymar a los entrenamientos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Sevilla reconoce la pensión compensatoria a una mujer tras el divorcio pese a tener ingresos propios y la incapacidad permanente total

La Audiencia de Sevilla reconoce la pensión compensatoria a una mujer tras el divorcio pese a tener ingresos propios y la incapacidad permanente total

La ley de amnistía encara un examen decisivo ante Europa: el Tribunal de Justicia de la UE dictará sentencia el próximo 16 de julio

De piezas “sin valor” a un collar de 278.000 euros con “dos esmeraldas” de Zambia: las joyas halladas en la caja fuerte de Zapatero están valoradas en 1,3 millones de euros

El director de la DGT, tajante: “Que nadie salga este verano sin llevar la baliza V16 a la guantera, ¿de acuerdo?”

El juez abre una pieza separada a Zapatero para conocer el origen de las joyas incautadas en su despacho

ECONOMÍA

Qué impuestos se pagan por unas joyas heredadas o regaladas: las dudas que ha reabierto el caso Zapatero

Qué impuestos se pagan por unas joyas heredadas o regaladas: las dudas que ha reabierto el caso Zapatero

El Ibex 35 sube un 1,7% en la apertura y celebra con máximos históricos el acuerdo de paz que anuncia Trump

El IPC se estabiliza en el 3,2% en mayo antes de la retirada de la rebaja del IVA de la luz y el gas

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La decisión del BCE de subir los tipos de interés impacta en millones de españoles: hipotecas más caras y depósitos más rentables

DEPORTES

Luis de la Fuente ya tiene a toda la plantilla al completo para el debut en el Mundial 2026: Víctor Muñoz también se suma a los entrenamientos con el grupo

Luis de la Fuente ya tiene a toda la plantilla al completo para el debut en el Mundial 2026: Víctor Muñoz también se suma a los entrenamientos con el grupo

El FC Barcelona anuncia una querella contra Florentino por calumnias si no se retracta

Mohammed Al-Owais, el héroe de Arabia Saudí durante el partido ante Argentina en el Mundial 2022

La confesión de Bellingham sobre la selección de Inglaterra y su actuación en la Eurocopa 2024: “No jugábamos especialmente bien...”

Haaland, en las finales de hockey antes del debut de la selección de Noruega en el Mundial 2026