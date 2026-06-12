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Bernardo Silva aterriza en Florida con la mente en el Mundial y el futuro en el Bernabéu

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Miami (EE.UU.), 12 jun (EFE).- El centrocampista Bernardo Silva llegó este viernes a Estados Unidos junto al resto de la expedición lusa que buscará levantar el primer Mundial en la historia de Portugal, en un momento en que su futuro parece estar lejos del Manchester City y cada vez más próximo al Santiago Bernabéu.

Silva fue precisamente uno de los jugadores más aclamados por la afición portuguesa durante la cálida despedida que recibió la selección antes de partir hacia Florida, donde se concentrará al menos hasta que termine la fase de grupos.

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El aislamiento será fundamental para el centrocampista de 31 años, con todas las señales indicando el fin de su etapa con el Manchester City después de nueve años en los que lo ganó todo. Silva ha sido una de las peticiones del nuevo entrenador del Real Madrid, José Mourinho, según pudo saber EFE en fuentes de su entorno.

Esas mismas fuentes aclaran que el futbolista ve con buenos ojos la oferta del club blanco, que reforzaría una zona que necesita impulso en el equipo para la próxima temporada.

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Sin embargo, el portugués no se ha pronunciado aún oficialmente sobre el interés del Real Madrid.

Silva llega a Estados Unidos para disputar el que será su tercer Mundial después de los de Rusia 2018 y Catar 2022. Será además una nueva oportunidad para que se estrene como goleador en la cita mundialista, ya que no sumó dianas en las dos anteriores.

Pese a su incierto futuro, el jugador luso sigue siendo una pieza fundamental en el esquema de Portugal, a la que ayudó a conquistar la Liga de Naciones en 2019 y 2025.

Sin embargo, no formó parte de la plantilla que conquistó la Eurocopa 2016 en Francia, la primera en la historia de Portugal, debido a una lesión muscular a escasos días del inicio.

Con el objetivo de poner la primera estrella en su camiseta, la escuadra lusa se concentra desde esta noche en el lujoso Four Seasons Resort Palm Beach, ubicado a menos de seis kilómetros del exclusivo Mar-a-Lago, donde tiene su residencia oficial el presidente estadounidense, Donald Trump.

La selección dormirá y se entrenará en una zona frecuentada por la élite en el sur de Florida, en busca de la mayor tranquilidad y seguridad posible durante la aventura mundialista.

Los focos volverán a centrarse en Silva mañana durante el primer entrenamiento de Portugal en Estados Unidos, donde compartirá sesión con el capitán Cristiano Ronaldo y, entre otras estrellas, los recientes ganadores de la Liga de Campeones con el Paris Saint-Germain: Vitinha, Nuno Mendes y Gonçalo Ramos.

Portugal quedó encuadrada en el Grupo K del torneo y debutará el próximo miércoles contra República Democrática del Congo. El resto de rivales serán Uzbekistán y Colombia. EFE

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