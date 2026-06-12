Álvaro Muñiz encabeza el 59 Rallye de Ourense

Ourense, 13 jun (EFE).– El piloto coruñés Álvaro Muñiz se ha situado este viernes líder del Rallye de Ourense, cuarta prueba del Supercampeonato de España de Rallyes, tras la disputa de las dos primeras secciones de la primera etapa, celebradas entre el jueves 11, día de la salida protocolaria, y el viernes 12 de junio.

Tras completar los primeros tramos cronometrados de la prueba, que destacó por recuperar los tramos completamente nocturnos después de muchos años sin celebrarse, Muñiz encabeza la clasificación provisional con un tiempo total de 42 minutos, 49 segundos y 7 décimas, empleado en recorrer los 69,82 kilómetros de esta primera jornada, de los 149,24 totales de la competición.

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En la primera sección, durante la primera pasada por Amoeiro (13,32 kilómetros), Muñiz marcó un tiempo de 8 minutos, 14 segundos y 6 décimas, situándose a menos de cuatro segundos del madrileño Pepe López, mientras que el líder del campeonato, "Cohete" Suárez, entró a una décima de su antecesor.

En el segundo tramo, disputado entre San Amaro y Cenlle (12,09 kilómetros), el mejor tiempo lo firmó el naronés Jorge Cagiao con 7 minutos y 27 segundos, quedando Muñiz a 1,3 segundos del líder del tramo, mientras que Pepe López y "Cohete" Suárez ocuparon la tercera y cuarta plaza. Al término de esta primera sección, un total de 40 vehículos completaron el recorrido.

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La segunda sección comenzó a las 22:30 horas con la segunda pasada por Amoeiro, donde se impuso el asturiano Diego Ruiloba con un registro tres décimas mayor que el de Muñiz en la primera pasada.

La segunda posición fue para Pepe Peláez, que mejoró en tres segundos su tiempo anterior, lo que precedió a Álvaro Muñiz, quien pasó tercero a siete segundos del asturiano, seguido muy de cerca por Suárez.

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Posteriormente, en plena noche cerrada, los 35 vehículos supervivientes tomaron la salida a las 23:15 horas en la segunda pasada por San Amaro-Cenlle, donde volvió a ganar Jorge Cagiao con un tiempo cuatro décimas superior al de la tarde. Muñiz le persiguió mejorando su propio registro en ocho décimas y Pepe López entró en tercera posición.

A falta del último tramo de la jornada, Ribadavia-Arnoia, Muñiz mantenía la primera posición por delante de Pepe López y José Luis "Cohete" Suárez. Poco antes de la medianoche, tras tomar la salida a las 23:50 horas, el coruñés cruzó la meta con un tiempo de 5 minutos, 38 segundos y 9 décimas, mejorando el de su primera pasada, lo que le permitió consolidar el liderato de la prueba.

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En la clasificación general de la etapa, la segunda posición fue para el cántabro "Cohete" Suárez, quien pese a no mejorar su tiempo anterior se situó a 23,3 segundos del gallego, seguido por el asturiano Diego Ruiloba a poco más de cuatro segundos del líder, mientras que el madrileño Pepe López perdió tiempo y terminó fuera de los primeros puestos.

Los duelos en los tramos se mantuvieron desde el inicio de la competición, aunque la prueba perdió parte de la competitividad local en la mañana del viernes durante el tramo de entrenamiento (shakedown).

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En esa sesión, el alaricano Javier Pardo, ganador de la pasada edición, tuvo que retirarse sorprendentemente tras sufrir un vuelco en el que su vehículo terminó incendiándose; su copiloto, David de la Fuente, tuvo que ser evacuado debido a importantes molestias físicas.

La competición continuará este sábado a partir de las 10:25 horas con la tercera sección, que iniciará con la primera pasada por Taboadela (12,36 kilómetros) y continuará a las 11:10 horas con el tramo de A Merca-Celanova (12,47 kilómetros), para finalizar con el tramo cronometrado de Cartelle-Toén (14,61 kilómetros) como tramo especial.

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Tras un reagrupamiento en Ourense, los equipos acometerán la cuarta sección con la segunda pasada por Taboadela y A Merca-Celanova. Finalmente, tras un nuevo reagrupamiento en esta última localidad, los participantes afrontarán a partir de las 17:25 horas la quinta sección con la segunda pasada por Cartelle-Toén, el duodécimo y último tramo de esta edición, que pondrá fin a la prueba tras completar los 149,24 kilómetros cronometrados de los 320,55 totales del recorrido. EFE

feg/slls