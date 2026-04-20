Espana agencias

Messi, jugador de la jornada 8 de la MLS tras su doblete contra el Colorado Rapids

Guardar

Miami (EE.UU.), 20 abr (EFE).- Lionel Messi, jugador del Inter Miami, fue designado como el mejor jugador de la octava jornada de la MLS tras contribuir con un doblete a la victoria de su equipo por 2-3 ante el Colorado Rapids, anunció este lunes la liga.

Messi abrió el marcador el sábado desde el punto de penalti y metió el gol de la victoria en el minuto 79 con un impresionante tiro a la escuadra, en el que supuso el estreno del nuevo entrenador del Inter Miami, Guillermo Hoyos, tras la abrupta salida de Javier Mascherano.

Es la decimocuarta ocasión en que el delantero recibe este reconocimiento, y la segunda esta temporada.

La leyenda de Los Angeles Galaxy, el estadounidense Landon Donovan, tiene el récord absoluto con 19 designaciones en más de una década de militancia en la MLS.

Messi suma siete goles en lo que va de liga, en la que aspira a ganar su tercer MVP consecutivo.

El argentino llegó a la MLS en el verano de 2023 y ha sumado un título por temporada con el Inter Miami. Primero llegó la Leagues Cup en 2023, le siguió el Supporters' Shield en 2024 y el año pasado levantó la MLS Cup.

El Inter Miami ocupa la segunda posición en la Conferencia Este con 15 puntos, cuatro menos que el Nashville, tras un inicio irregular de año que se saldó con su eliminación en octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf. EFE

Últimas Noticias

Hoy será noticia. Martes, 21 de abril

Infobae

Isabel Rodríguez confía en que la vivienda deje de anunciarse como problema tras el plan

Infobae

Sevilla arranca una intensa semana de Feria en un recinto con casi 300.000 bombillas

Infobae

Sindicato chileno defiende a jugadora de origen colombiano por racismo en redes sociales

Infobae

Hidalgo, sobre la polémica arbitral: “Hemos ganado 3-1 y eso es lo que cuenta”

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los centros penitenciarios deberán informar a los reclusos extranjeros sobre el nuevo proceso de regularización

Los centros penitenciarios deberán informar a los reclusos extranjeros sobre el nuevo proceso de regularización

La isla de Lanzarote le quita el contrato que lleva el agua a 208.000 vecinos al Gobierno de Ayuso

Primer día de la regularización presencial de migrantes: esperas de “más de cuatro horas” en Barcelona frente a la fluidez en otras comunidades

La mujer de Bárcenas asegura que vivía “absolutamente aterrorizada”: creía que la seguía la prensa, sin sospechar que se trataba de la ‘operación Kitchen’ de Interior

La Policía Nacional detiene a un profesor de primaria en Barcelona con más de 100.000 archivos de pornografía infantil

ECONOMÍA

Principio de acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos para garantizar la jubilación parcial a los trabajadores de las administraciones públicas

Principio de acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos para garantizar la jubilación parcial a los trabajadores de las administraciones públicas

El Gobierno llevará el martes al Consejo de Ministros su ‘megaplan’ de vivienda con ayudas récord a la compra y al alquiler

La prórroga del alquiler une a los votantes de PSOE, PP, Sumar y Vox: tres de cada cuatro españoles apoya la medida

Ni una ni dos: estas son todas las veces que puedes cambiar el testamento y cómo hacerlo, según expertos

El ladrillo se resquebraja: la construcción en España sufre una de las mayores caídas de la UE, un 10,2% el último año

DEPORTES

El Real Madrid gana la ‘Youth League’ con otro milagro del “nuevo Courtois”

El Real Madrid gana la ‘Youth League’ con otro milagro del “nuevo Courtois”

Carlos Alcaraz deja en el aire su presencia en Roland Garros debido a su lesión de muñeca: “No puedo dar un plazo para volver”

Martín Landaluce estrena top100 en el Mutua Madrid Open: “Es muy especial verme ahí. Creo que es algo que todos desde pequeños queremos”

Paula Badosa regresa al Mutua Madrid Open en busca de recuperar su mejor nivel: “Cuando me encuentre a mí misma el tenis va a salir”

Rafa Jódar, ante su debut en el Mutua Madrid Open: “Estos torneos son nuevos para mí. Tengo que coger experiencia”