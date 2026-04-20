Maíllo: "El PSOE dice mucho de izquierdas en campaña, pero luego le tiemblan las piernas"

Sevilla, 20 abr (EFE).- El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta en las elecciones del próximo 17 de mayo, Antonio Maíllo, ha afirmado este lunes que el PSOE es un partido que "dice mucho de izquierdas en campaña, pero luego le tiemblan las piernas".

Maíllo, en un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum en el hotel Alfonso XIII de Sevilla, ha indicado que esa es una de las grandes diferencias entre su formación y los socialistas, con los que comparten alianza en el Gobierno central a través de Sumar, donde se integra Izquierda Unida.

El candidato de Por Andalucía también ha reconocido coincidencias entre los socialistas y su coalición, sobre todo en "la defensa de los servicios públicos", aunque en su caso, Maíllo ha defendido que sus compañeros de filas hacen una defensa "más contundente en la recuperación de la sanidad pública", así como en el rechazo de los conciertos con la sanidad privada.

En la vivienda, ha señalado, "hay evidentes diferencias" puesto que los compañeros de filas de Maíllo pelean "por el decreto de prórroga de los alquileres", así como en la sensación de urgencia de la solución al problema de los alquileres y los precios de compraventa de inmuebles.

Maíllo ha valorado las propuestas del Gobierno central de construir más vivienda, pero ha señalado que el problema es "una emergencia de ahora, así que hay que intervenir el mercado".

El líder de izquierdas ha señalado que "en el Gobierno de España la medidas más audaces no se habrían tomado" si no estuviera Sumar en el Ejecutivo y ha puesto como ejemplo las medidas sobre Israel y Palestina o la posición del Gobierno sobre el uso de las bases de Morón (Sevilla) y Rota (Cádiz) por parte de EEUU en la guerra contra Irán.

Maíllo ha explicado que gobernar como socio minoritario, lo que le ocurre a Sumar con el PSOE en el Gobierno central, supone pagar el peaje de que se le exijan resultados cuando no se es la fuerza mayoritaria, por lo que ha pedido "apoyos" a los votantes para que, en caso de sumar con los socialistas tras las elecciones del 17 de mayo, tengan "más fuerza". EFE