Los obispos, abiertos a aprobar una norma para sancionar a clérigos que cometan abusos

Madrid, 20 abr (EFE).- La Conferencia Episcopal Española va a analizar y someter a "posible aprobación" en la 129º Asamblea Plenaria un decreto general para sancionar a clérigos que hayan cometido delitos de abusos sexuales aparte de lo que fijen los posibles procedimientos penales, según ha anunciado su presidente, Luis Argüello.

Lo ha hecho este lunes en su discurso inaugural en la Asamblea Plenaria, donde ha valorado el acuerdo alcanzado con el Gobierno para "abrir otra puerta" a la reparación integral de las víctimas, aunque ha criticado que "el único (tema) en el que ha querido forzar acuerdos, ha sido el asunto de los abusos a menores cometidos únicamente en el seno de la Iglesia y la resignificación del Valle de los Caídos (Cuelgamuros)".

Ha reprochado que el Ejecutivo use "una doble vara de medir, según a quién afecten los asuntos de abuso de poder o de corrupción" y ha lamentado su "insistencia" en "no reconocer" las reparaciones a las víctimas que ya ha realizado la Iglesia a través del sistema PRIVA creado en 2024, "insistir en que todo comienza ahora" y "reducir toda la reparación a indemnización económica".

El prelado ha hecho hincapié en que las diócesis españolas y las congregaciones religiosas llevan años realizando un "trabajo de prevención, formación y regulación canónica" para prevenir los abusos.

"En esta misma Asamblea seguiremos impulsando todo este camino y someteremos a discusión, y posible aprobación, un decreto general sobre sanciones a clérigos causantes de delitos, además de lo que los posibles procedimientos penales pudieran establecer", ha anunciado. EFE

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