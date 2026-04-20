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Incidentes en gradas retrasaron más de una hora el OCS-USM Alger en semifinales de la CAF

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Rabat, 20 abr (EFE).- Los incidentes registrados en las gradas, con la invasión de aficionados al terreno de juego, obligaron a retrasar más de una hora el partido entre el club marroquí Olympique de Safi (OCS) y el argelino USM Alger este domingo en el estadio Al Masira de Safi, correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Copa Confederación de la CAF.

Las imágenes difundidas en redes sociales y medios marroquíes muestran a decenas de aficionados invadiendo el campo, algunos lanzando sillas y otros arrojando botellas desde las gradas, lo que retrasó el inicio del encuentro en una hora y 20 minuto y terminó comenzando en torno a las 21.20 (hora local).

Por el momento, no se informó de heridos, si bien en redes sociales circuló la imagen de un fotógrafo marroquí con el rostro ensangrentado.

El medio marroquí Rue20 informó de que la intervención de las fuerzas de seguridad permitió contener la situación.

Aunque el encuentro terminó con empate (1-1), el OCS quedó eliminado tras el 0-0 de la ida, ya que el USM Alger avanzó gracias al valor del gol del equipo argelino como visitante.

USM Alger encontrará a Zamalek en la final de ida el próximo 9 de mayo. EFE

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