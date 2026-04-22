Espana agencias

El Cervantes reúne la obra de las creadoras argentinas María Elena Walsh y Sara Facio

Guardar

Madrid, 22 abr (EFE).- El Instituto Cervantes ha inaugurado este miércoles la exposición 'María Elena Walsh y Sara Facio: la palabra y la mirada', una muestra que recorre la vida y producción artística de la pareja de creadoras argentinas, y sus vínculos con las grandes figuras culturales de la Latinoamérica del siglo XX.

La exposición, comisariada por Graciela García Romero y Silvia Mangialardi, propone un diálogo entre la poetisa, novelista y cantautora Elena Walsh y la fotógrafa y periodista Sara Facio, a través de manuscritos, fotografías, cartas, objetos personales y archivos de la época, ha apuntado la directora de Cultura del Instituto Cervantes, Raquel Celaya.

La muestra, organizada en colaboración con la Fundación María Elena Walsh-Sara Facio, que ha aportado los fondos que se exhiben, pretende dar luz a la trayectoria vital y profesional de las dos creadoras "iconos muy importantes de la poesía, de la canción y también de la fotografía", ha expresado Celaya en la presentación.

La propuesta se configura mediante una serie de vitrinas en el centro de la sala que siguen la trayectoria de Walsh, mientras que las paredes muestran los retratos y materiales realizados por Facio, envolviendo todo el recorrido.

Celaya ha explicado que han tenido que realizar "un trabajo doliente de selección", especialmente en el caso de Facio, ya que además de sus fotografías de grandes escritores como Jorge Luis Borges, Juan Rulfo, Octavio Paz o Pablo Neruda, también es responsable de una serie sobre la ciudad de Buenos Aires y "fotografió como pocas la dictadura argentina, tanto las protestas, como la represión o la memoria posterior".

Muchas de sus imágenes forman parte del imaginario colectivo sin que el público identifique su autoría, como el mítico retrato de Cortázar con el cigarro en la boca o algunas de las imágenes más famosas de Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez.

"Sara siempre decía que a ella no le gustaba ser una paracaidista de la fotografía. Ella fotografiaba lo que conocía", ha explicado la comisaria Silvia Mangialardi.

De igual forma, la muestra profundiza en los inicios literarios de Walsh, con manuscritos de su juventud y su temprano vínculo con Juan Ramón Jiménez, quien la invitó a una estancia cultural en su casa en Estados Unidos junto a otros poetas, y cuya correspondencia original con la joven se expone en una de las vitrinas.

Según ha explicado la también comisaria Graciela García Romero, la exposición también recoge la etapa de Walsh en París explorando el folclore argentino junto a la cantante Leda Valladares, su posterior periodo de inmersión en el teatro y las obras para niños, y su vínculo con España, donde pasó una temporada en 1974.

García Romero también se ha referido a su labor como redactora de artículos, en donde exponía su crítica social a través del humor y la ironía en la época del peronismo y la posterior dictadura argentina.

"Creo que es la única intelectual que se anima a ponerle nombre a lo que se estaba viviendo en el país con esa dictadura", ha asegurado García Romero, en alusión a uno de los artículos de Walsh expuestos: 'Desventuras en el País-Jardín-de-Infantes', que referencia la censura de la época.

Además, la muestra pone de manifiesto la dimensión feminista de la escritora, a través de ejemplares originales de sus artículos como 'La complicidad de la víctima' o 'Sepa por qué usted es machista'.

En conjunto, la exposición revisita materiales y retratos originales traídos desde Argentina y ofrece una mirada cruzada entre ambas artistas fundamentales de la cultura argentina, en una propuesta disponible en el Instituto Cervantes hasta el 26 de julio. EFE

Últimas Noticias

El rey define la literatura como una gran escuela de libertad

Infobae

En libertad por su avanzado embarazo la madre del niño asesinado en Garrucha (Almería)

Infobae

El lotero de la Primitiva millonaria de A Coruña: "Mi conciencia está tranquila"

Infobae

Han Kang: "El arte y la literatura siempre están al lado de la vida"

Infobae

Billy Howle: No puedes dejar de decir la verdad después del rodaje de 'Palestine 36'

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Rusia revisará teléfonos y ordenadores antes de cruzar la frontera y negarse podrá suponer hasta un arresto

Rusia revisará teléfonos y ordenadores antes de cruzar la frontera y negarse podrá suponer hasta un arresto

La UE aprueba el préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania, acordado en diciembre, tras retirar Hungría su veto

María Guardiola es reelegida presidenta de Extremadura con el apoyo de Vox: “Quiero llorar, gritar y divertirme”

La Armada termina el ejercicio ‘Marsec-26’ tras colaborar con la Policía Nacional en salvamento marítimo o protección ante el tráfico de drogas

El Ayuntamiento de Madrid confirma que no devolverá el dinero de las multas anuladas por saltarse la zona de bajas emisiones

ECONOMÍA

Aagesen asegura que España tiene un suministro “muy positivo” de queroseno a corto plazo y reservas “sólidas” de petróleo

Aagesen asegura que España tiene un suministro “muy positivo” de queroseno a corto plazo y reservas “sólidas” de petróleo

La presión sobre el mercado de alquiler sigue al alza: el precio medio alcanza los 1205 euros y ya hay 141 interesados por anuncio

La Unión Europea plantea rebajas fiscales a la electricidad para hacer frente al impacto de la guerra en Oriente Medio

Lufthansa cancela 20.000 vuelos para ahorrar combustible ante la escalada de precios por la guerra en Oriente Medio

Las prioridades en los pisos compartidos de España: prefieren inquilinos fumadores que mascotas

DEPORTES

La inversión millonaria de Jude Bellingham: compra un equipo, pero no es de fútbol

La inversión millonaria de Jude Bellingham: compra un equipo, pero no es de fútbol

Topuria se burla de su rival Pimblett: “Me demostró que es una pequeña salchicha”

Rafa Jódar, el joven que pisó la tierra madrileña por primera vez como ‘sparring’ y ahora debuta en el Mutua Madrid Open como tenista profesional

Simone Biles reivindica la salud mental en su visita a ‘El Hormiguero’: “Quiero que todo el mundo sepa que la terapia funciona”

Rodri vuelve a lesionarse, Guardiola le descarta para los próximos partidos, pero parece no peligrar para el Mundial 2026