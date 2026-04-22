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El rey define la literatura como una gran escuela de libertad

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Madrid, 22 abr (EFE).- El rey ha definido este miércoles la literatura como una gran escuela de libertad y ha destacado cómo la lengua española no excluye ni separa y conforma un espacio "inmenso" en el que habitan 650 millones de personas.

Unas palabras que el rey ha pronunciado durante su discurso en el almuerzo que Felipe VI y doña Letizia han presidido en el Palacio Real de Madrid en honor del escritor mexicano Gonzalo Celorio, galardonado con el Premio Cervantes 2025, un homenaje previo a la ceremonia de entrega del máximo galardón de las letras en español que se desarrollará este jueves.

En su discurso, Felipe VI ha recordado cómo Celorio, séptimo escritor mexicano galardonado con el Cervantes, celebra la lengua española, a la que ha dedicado su vida en casi todas las facetas posibles, como narrador, docente, académico, ensayista o editor.

Una lengua, la española, "que fluye en un espacio inmenso, desde América del Norte a la Patagonia, desde el Mediterráneo al Pacífico" y que abre a sus hablantes "oportunidades infinitas, de conocimiento y de creación" y que "produce un imaginario que no excluye, que no separa, que no inhibe la diferencia, sino al revés: que nos incluye y nos engrandece a todos", ha recalcado Felipe VI.

Ha destacado también el rey cómo la lectura es imprescindible desde el punto de vista colectivo, como sociedad democrática, e individual, para el ejercicio pleno de los derechos y libertades de los ciudadanos.

Y ha explicado Felipe VI la manera en que Celorio reconoce y celebra la aportación a la cultura mexicana de los intelectuales españoles en el exilio: "Con gratitud de discípulo nos habla de esos maestros que, pese a la distancia y el desarraigo, siguieron sintiendo España como propia".

El acto, que ha reunido a autoridades, académicos, editores y destacadas figuras del mundo cultural, y al que han acudido la esposa del galardonado y los hijos, ha sido así el preludio a la ceremonia oficial que, como cada año, tendrá lugar en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá.

Durante su discurso, el rey ha destacado la forma en que Celorio refleja sus recuerdos y los hechos históricos en su obra, que el jurado que le concedió el premio apreció como "excepcional", además de resaltar su labor intelectual.

Desde la primera edición del premio, concedido a Jorge Guillén en 1976, Celorio es el séptimo escritor mexicano que recibe el galardón después de Octavio Paz (1981), Carlos Fuentes (1987), Sergio Pitol (2005), José Emilio Pacheco (2009), Elena Poniatowska (2013) y Fernando del Paso (2015).

Entre el centenar de invitados que han asistido al almuerzo figuran desde promotores culturales como la pequeña librería de Salamanca Letras Corsarias, hasta escritores jóvenes como la premio nacional de poesía joven Miguel Hernández 2025, Elisa Fernández Guzmán; o la joven editorial segoviana La Uña Rota.

También han asistido los ganadores de dos ediciones anteriores del Premio Cervantes: Luis Mateo Díez (2023) y el nicaragüense Sergio Ramírez (2017).

Antes del almuerzo, los reyes han saludado al ministro de Cultura, Ernest Urtasun; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, junto con una amplia representación de la academia.

También a escritores premiados anteriormente con el Cervantes como Sergio Ramírez y Luis Mateo Díez y autores como Javier Cercas, María Dueñas, Clara Sánchez o Virgina Feito, así como premios nacionales a la mejor traducción (Ángeles Ochoa), literatura dramática (Victoria Szpunberg), narrativa (Paco Cerdá), poesía (Miriam Reyes), historia de España (Juan Francisco Fuentes), cómic (Candelaria Sierra) o ilustración (Violeta Fernández).

El Premio Miguel de Cervantes, concedido por el Ministerio de Cultura y dotado con 125.000 euros, distinguió a Celorio por cómo, durante más de cinco décadas, consolidó "una voz literaria de notable elegancia y hondura reflexiva en la que conjuga la lucidez crítica con una sensibilidad narrativa que explora los matices de la identidad, la educación sentimental y la pérdida. Su obra es al mismo tiempo una memoria del México moderno y un espejo de la condición humana"”.

Algunas de las obras más reconocidas de Gonzalo Celorio, una de las figuras más destacadas de la literatura mexicana contemporáneas, son las novelas ‘Amor propio’, ‘El viaje sedentario’, ‘Y retiemble en sus centros la tierra’, ‘El metal y la escoria’ y ‘Mentideros de la memoria’, así como los ensayos ‘Los subrayados son míos’ y ‘Cánones subversivos’. EFE

(Foto) (Vídeo)

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