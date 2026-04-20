El PP asegura que las ONG como Cáritas no perderán sus ayudas por sus pactos con Vox

Madrid, 20 abr (EFE).- El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado ese lunes que organizaciones como Cáritas, que se dedican a ayudar a inmigrantes ilegales, pueden estar "completamente tranquilas" ya que no van a perder las ayudas por los pactos con Vox en Extremadura y otros territorios.

"Organizaciones como Cáritas, que se dedican a ayudar a personas de todo tipo y toda condición, pueden estar completamente tranquilas con este acuerdo porque no les va a afectar y no van a perder las ayudas", ha afirmado en una rueda de prensa.

El texto acordado con Vox en Extremadura la semana pasada -que aspira a replicarse en otras comunidades como Aragón y Castilla y León- señala que se suprimirán todas las subvenciones y ayudas a entidades que participen en la facilitación o sostenimiento de la inmigración ilegal o actúen como cooperadores necesarios de las mafias de tráfico de personas.

Según Vox, esta suspensión afectará también a las ONG de la Iglesia -Cáritas es una de ellas- pero Tellado ha asegurado que esta medida se ha incluido en términos idénticos o similares en acuerdos anteriores y "en ninguno de esos casos se ha acabado con la labor humanitaria de estas organizaciones".

Preguntado por si otras ONG no religiosas como Open Arms pueden perder las ayudas, Tellado ha reiterado que el texto del acuerdo alcanzado con Vox se refiere a "organizaciones que colaboren en la inmigración ilegal" y que eso tiene que "acreditarse vía judicial por sentencia".

"Si una organización no gubernamental es condenada por colaborar con la inmigración ilegal, quedará excluida de las ayudas", ha insistido el secretario general, quien ha defendido que el pacto en Extremadura es "una gran noticia".

El número dos de Alberto Núñez Feijóo, quien fue parte de la directiva nacional que participó en las negociaciones en Extremadura, ha explicado que espera celebrar "idéntico éxito dentro de unos días" también en Aragón.

Tellado ha dicho que está siendo "divertido" ver "rabiar" a toda la izquierda y hablar de las cesiones a Vox. "Qué gracioso escuchar a los que pactan con Bildu echarse las manos a la cabeza porque hemos pactado con Vox", ha afirmado.

"El pacto de Sánchez con todos los enemigos del Estado sí que "es malo", mientras que ha defendido que el acuerdo entre PP y Vox "es bueno" para los ciudadanos "y se va a demostrar durante los próximos cuatro años". EFE

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