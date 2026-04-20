Espana agencias

El PP asegura que las ONG como Cáritas no perderán sus ayudas por sus pactos con Vox

Guardar

Madrid, 20 abr (EFE).- El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado ese lunes que organizaciones como Cáritas, que se dedican a ayudar a inmigrantes ilegales, pueden estar "completamente tranquilas" ya que no van a perder las ayudas por los pactos con Vox en Extremadura y otros territorios.

"Organizaciones como Cáritas, que se dedican a ayudar a personas de todo tipo y toda condición, pueden estar completamente tranquilas con este acuerdo porque no les va a afectar y no van a perder las ayudas", ha afirmado en una rueda de prensa.

El texto acordado con Vox en Extremadura la semana pasada -que aspira a replicarse en otras comunidades como Aragón y Castilla y León- señala que se suprimirán todas las subvenciones y ayudas a entidades que participen en la facilitación o sostenimiento de la inmigración ilegal o actúen como cooperadores necesarios de las mafias de tráfico de personas.

Según Vox, esta suspensión afectará también a las ONG de la Iglesia -Cáritas es una de ellas- pero Tellado ha asegurado que esta medida se ha incluido en términos idénticos o similares en acuerdos anteriores y "en ninguno de esos casos se ha acabado con la labor humanitaria de estas organizaciones".

Preguntado por si otras ONG no religiosas como Open Arms pueden perder las ayudas, Tellado ha reiterado que el texto del acuerdo alcanzado con Vox se refiere a "organizaciones que colaboren en la inmigración ilegal" y que eso tiene que "acreditarse vía judicial por sentencia".

"Si una organización no gubernamental es condenada por colaborar con la inmigración ilegal, quedará excluida de las ayudas", ha insistido el secretario general, quien ha defendido que el pacto en Extremadura es "una gran noticia".

El número dos de Alberto Núñez Feijóo, quien fue parte de la directiva nacional que participó en las negociaciones en Extremadura, ha explicado que espera celebrar "idéntico éxito dentro de unos días" también en Aragón.

Tellado ha dicho que está siendo "divertido" ver "rabiar" a toda la izquierda y hablar de las cesiones a Vox. "Qué gracioso escuchar a los que pactan con Bildu echarse las manos a la cabeza porque hemos pactado con Vox", ha afirmado.

"El pacto de Sánchez con todos los enemigos del Estado sí que "es malo", mientras que ha defendido que el acuerdo entre PP y Vox "es bueno" para los ciudadanos "y se va a demostrar durante los próximos cuatro años". EFE

(foto) (vídeo)

Últimas Noticias

Robles acusa a Tellado de decir a la justicia lo que debe hacer y alega:el Gobierno respeta las decisiones de los jueces

Robles acusa a Tellado de decir a la justicia lo que debe hacer y alega:el Gobierno respeta las decisiones de los jueces

Sumar se volcará en la campaña de Por Andalucía para "desenmascarar" a Moreno, "un lobo con piel de cordero"

Sumar se volcará en la campaña de Por Andalucía para "desenmascarar" a Moreno, "un lobo con piel de cordero"

Vox menosprecia la reunión de ex críticos y recuerda que Vidal-Quadras pidió el voto para el PP en las últimas europeas

Vox menosprecia la reunión de ex críticos y recuerda que Vidal-Quadras pidió el voto para el PP en las últimas europeas

Robles pide a Feijóo que no sea equidistante y tome partido ante los insultos a Delcy

Infobae

Podemos insta a Sánchez a actuar contra Israel en asuntos de su exclusiva competencia

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La acusación popular pide 24 años de prisión para Begoña Gómez por cuatro delitos y solicita que Pedro Sánchez declare como testigo

La acusación popular pide 24 años de prisión para Begoña Gómez por cuatro delitos y solicita que Pedro Sánchez declare como testigo

El PP contradice a Vox y niega que vayan a cortar las ayudas a Cáritas por “colaborar” con la inmigración irregular: “Tiene que acreditarse con sentencia”

La prensa de Marruecos dispara contra Lamine Yamal y le dice lo que debe hacer para ser “verdaderamente grande”: “Ahí es donde la historia se desmorona”

Defensa convoca 3.000 plazas para oficiales y suboficiales de Fuerzas Armadas y Guardia Civil en 2026: estos son los plazos y requisitos

El Supremo niega la indemnización a un pasajero que se resbaló en un barco: presentó la demanda cuatro años después del accidente

ECONOMÍA

La UE anuncia un aumento del 50% el control de las importaciones de alimentos: España ya vigila de cerca pimientos, mangos y espárragos

La UE anuncia un aumento del 50% el control de las importaciones de alimentos: España ya vigila de cerca pimientos, mangos y espárragos

Una empresa francesa quiere quedarse con el aceite español y estudia la compra de Deoleo, la compañía que controla la marca Carbonell

Lucía Menéndez, abogada: “Si tu herencia tiene usufructo, no es tan tuya como crees”

Juanma Lorente, abogado: “Vas muy tarde si no has hablado con tu empresa de las vacaciones de verano”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Así es el camino de los tenistas españoles en el Mutua Madrid Open: Jódar y Sinner en la misma parte del cuadro

Así es el camino de los tenistas españoles en el Mutua Madrid Open: Jódar y Sinner en la misma parte del cuadro

David Cantero, la nueva joya del triatlón español: “Bendito problema poder ser referente de la gente joven”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

La Guardia Civil y el pueblo gitano se enfrentan en un partido de fútbol contra los prejuicios: “A quién no le molaría vernos”

La Real Sociedad se impone al Atlético de Madrid y repite la historia 39 años después en la Copa del Rey