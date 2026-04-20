'El juicio' llega a La 2 para "abrir la ventana y poner la oreja" sobre debates sociales

Madrid, 20 abr (EFE).- RTVE estrenará el próximo 29 de abril 'El juicio', el nuevo programa en 'prime time' que se emitirá en La 2 en el que se abordarán temas sociales de actualidad que preocupan a la ciudadanía, con la estructura de un tribunal televisivo donde un jurado popular dará cada semana su veredicto sobre debates sociales que vive el país.

"Es abrir la ventana y poner la oreja", ha afirmado este lunes el periodista José Luis Sastre, que estará al frente del programa, en la presentación este lunes del nuevo formato de 'court show' televisivo por el que apuesta el ente público.

Aunque inicialmente el programa iba a emitirse en La 1, finalmente La 2 acogerá este nuevo programa en el que, como si de un juicio se tratara, se juzgará cada semana una gran causa sobre problemáticas de actualidad.

Entre ellas, se debatirá si es lícito hacer negocio con la vivienda, si hay que destinar más dinero a la sanidad pública, si los jóvenes actuales viven peor que sus padres, si los españoles comemos bien, o si somos racistas.

Las posturas confrontadas serán defendidas por dos abogadas, que serán la periodista Ana Pardo de Vera y la jurista Montserrat Nebrera, y un juez que repartirá el juego, papel que desempeñará Ricardo Fernández Deu.

El abogado y periodista regresa a la televisión, tras participar en el mítico programa 'Tribunal Popular', producido por RTVE entre 1989 y 1991, y al que homenajea 'El juicio', en una versión actualizada a los nuevos formatos audiovisuales.

Fernández Deu ha destacado el aspecto "didáctico" del nuevo programa, en el que se contraponen opiniones con argumentos, y que contribuirá a que la gente "esté en condiciones de entender que la opinión de uno es tan respetable como la del otro".

Sastre se dedicará a "acompañar a la gente" y a recoger en la calle las diferentes perspectivas sobre temas clave de actualidad, que se debatirán en el plató, en un momento creciente de "polarización".

"Es un programa de plató, pero tiene la virtud de poder contrastar las posiciones de abogadas con la realidad de la calle", ha subrayado Sastre sobre su primer proyecto televisivo, tras su trayectoria mayoritariamente en la radio en la Cadena Ser.

El jurado popular estará compuesto por nueve ciudadanos en representación de la sociedad española, elegidos en un proceso realizado con Kantar Media con criterios demoscópicos para que se garantice la diversidad de la ciudadanía, tanto social como ideológicamente.

El programa incluirá, además de la intensa investigación periodística elaborada por Sastre para aportar pruebas y testimonios reveladores, todos los elementos de un juicio, con argumentos de las partes y también testigos que se sentarán en el banquillo, muchos de ellos personajes públicos, que se someterán a los interrogatorios de las abogadas.

Tanto Pardo de Vera como Nebrera han destacado el carácter pedagógico del nuevo formato, que permitirá al espectador, incluso teniendo opiniones diferentes, entender las posiciones del otro.

Aunque el jurado se encuentre en esa tesitura, tendrá que decantarse por un sí o un no y dar su veredicto y sentencia final sobre cada problemática social. EFE