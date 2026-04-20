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1-1 (4-2). El Madrid se proclama campeón de Europa juvenil al vencer en penaltis al Brujas

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Redacción Deportes, 20 abr (EFE).- El Real Madrid se proclamó campeón de Europa juvenil tras vencer al Brujas en la tanda de penaltis en la final disputada en el estadio de la Tuiliere de Lausana (Suiza), en un partido que terminó con empate, 1-1, al final del tiempo reglamentario.

Como en semifinales ante el Paris Saint-Germain, el portero del equipo blanco Javi Navarro resultó clave al detener dos lanzamientos desde los 11 metros.

El Real Madrid ganó así su segunda Liga de Campeones juvenil. EFE

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